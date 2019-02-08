Прямой эфир

Выявить рак на ранней стадии: в 34-й поликлинике Минска открыли скрининговый кабинет

08 февраля 2019 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Обследоваться, пока не поздно: в 34-й районной поликлинике открылся скрининговый кабинет, позволяющий выявить рак на ранней стадии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выявить рак на ранней стадии: в 34-й поликлинике Минска открыли скрининговый кабинет-1

Задача фельдшера и медицинского регистратора – направить пациента на обследование, даже если ничего не беспокоит. Мужчинам предлагают сдать анализ крови на маркер рака простаты и проконсультироваться с онкологом. Женщин же отправляют сделать маммографию.

Выявить рак на ранней стадии: в 34-й поликлинике Минска открыли скрининговый кабинет-4

Выявить рак на ранней стадии: в 34-й поликлинике Минска открыли скрининговый кабинет-6

Елена Кункевич, заведующая отделением профилактики Центра здоровья УЗ «34-я Центральная районная клиническая поликлинника»:
Вполне большой размер женщина может выявить у себя самостоятельно при эпизодических обследованиях, вот такую малюсенькую синенькую горошинку выявляет маммографическое исследование молочной железы. С 1 июня по 1 января у нас выявлено семь случаев рака молочной железы, причем все на ранних стадиях.

Выявить рак на ранней стадии: в 34-й поликлинике Минска открыли скрининговый кабинет-9

В марте врачи начнут работу по пилотному проекту – скринингу рака шейки матки. К слову, 34-я поликлиника – первопроходец во всех инновационных технологиях. Врачи проводят онлайн-консультирование, пациенты могут записаться на прием через интернет или с помощью инфокиоска.

Выявить рак на ранней стадии: в 34-й поликлинике Минска открыли скрининговый кабинет-12

А в самом учреждении работают четыре комплекса «Электронная очередь».

Выявить рак на ранней стадии: в 34-й поликлинике Минска открыли скрининговый кабинет-15

Выявить рак на ранней стадии: в 34-й поликлинике Минска открыли скрининговый кабинет-17

Выявить рак на ранней стадии: в 34-й поликлинике Минска открыли скрининговый кабинет-19

# Медицинское оборудование # Здоровье # Елена Кункевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы употребляем никотиновые ингаляции». Чем опасны электронные сигареты?
07 февраля 2019 08:10

«Мы употребляем никотиновые ингаляции». Чем опасны электронные сигареты?

В Беларуси изменился режим работы аптек
06 февраля 2019 18:34

В Беларуси изменился режим работы аптек

Гимнастка Алина Горносько о травме: «Очень тяжело восстанавливаться. Это было ужасно, если честно»
06 февраля 2019 11:56

Гимнастка Алина Горносько о травме: «Очень тяжело восстанавливаться. Это было ужасно, если честно»