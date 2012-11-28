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Поликлиники Минска внедряют в свою работу Интернет-почту, скайп и проводят онлайн-консультации

28 ноября 2012 17:24
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Новости Беларуси. В столичных поликлиниках формируют новый принцип работы с пациентами. Сделать медицинские услуги более доступными помогут современные электронные технологии. Так, рецепты и рекомендации врачи будут присылать минчанам на электронную почту.

Очереди у кабинетов сократит система онлайн-констультаций. Сегодня ее активно практикуют в 19 поликлинике. А в ближайшее время получить совет от узкого специалиста можно будет по по скайпу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Людмила Луговец, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
И пожилые, и молодежь активно работают с инфокиосками. На сегодняшний момент у нас в девяти учреждениях здравоохранения установлены инфокиоски. Это поликлиники № 2, № 6, № 14, № 28, № 33, № 34, № 1.

# Поликлиники в Минске # Мингорисполком # Здоровье # Людмила Луговец

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