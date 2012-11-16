Ирина Абельская: Мы первые открыли лабораторию сна

Новости Минска. Наука о сне. Сегодня в Минске впервые собрались медики для того, чтобы изучить проблемы сна. Среди почётных гостей – профессор из США. Специалисты обсуждают способы диагностики и лечения в этой области.

Почти половина населения планеты плохо спит. Известно, что если сон человека длиться менее 6 часов в сутки, продолжительность его жизни заметно сокращается. Хороший и крепкий сон — это залог здоровья и продуктивности труда. Во сне люди проводят около трети своей жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За изучение сонной проблемы серьезно взялись и в Беларуси. С этой целью в Республиканском клиническом центре открыта научно-исследовательская лаборатория.

Олег Фраймович, врач-сомнолог (США):

В США наука сомнология уже давно и очень обширно развита, развивается все больше и больше. Это самая молодая и очень важная наука в медицине. Сегодня я надеюсь вынести что-то новое для себя, а также передать свой опыт коллегам.

Ирина Абельская, главный врач ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь:

Мы первые открыли в нашем учреждении лабораторию сна и смогли обследовать и помогать пациентам данной категории. И, конечно, несмотря на то, что мы очень молоды в этом вопросе, нам всего лишь полтора года, нам удалось собрать очень известных лекторов, профессоров, которые к нам приехали из Москвы, из Грузии, из Америки. Мы надеемся, что они поделятся с нами своим опытом, но и у нас уже есть свои интересные научные наработки.