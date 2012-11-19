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Первый клубный дом для людей с психическим заболеваниями открылся в Минске

19 ноября 2012 17:25
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Новости Минска. Первый в Беларуси клубный дом для людей с психическими заболеваниями распахнул свои двери во Фрунзенском районе столицы. Новая социальная служба поможет своим посетителям не только восстановить утраченные навыки, но и завести новых друзей, выучить иностранный язык, освоить компьютер и даже получить профессию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Рыбчинская, директор клубного дома «Открытая душа»:
Мы, конечно, надеемся на распространение этой модели. Цель работы клубного дома - это социальная реабилитация людей с психическими заболеваниями. Мы вместе ходим в город, музеи, кино, на выставки.

 

# Больницы Минска # Здоровье

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