Первый клубный дом для людей с психическим заболеваниями открылся в Минске

Новости Минска. Первый в Беларуси клубный дом для людей с психическими заболеваниями распахнул свои двери во Фрунзенском районе столицы. Новая социальная служба поможет своим посетителям не только восстановить утраченные навыки, но и завести новых друзей, выучить иностранный язык, освоить компьютер и даже получить профессию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Рыбчинская, директор клубного дома «Открытая душа»:

Мы, конечно, надеемся на распространение этой модели. Цель работы клубного дома - это социальная реабилитация людей с психическими заболеваниями. Мы вместе ходим в город, музеи, кино, на выставки.



