Нарушение сна у человека: чем опасен этот недуг и как от него избавиться. Расследование СТВ

Новости Беларуси. Сон – феномен человеческой жизни и целое поле для научных исследований. На неделе в Минске собрались ведущие сомнологи мира. Это ученые, которые изучают влияние сна на наше здоровье. И могут даже поставить точный диагноз, когда человек спит. За изучение сонной проблемы серьезно взялись и в Беларуси. Работает целая лаборатория.

Хенек Гобелевский за рулем большегрузного авто уже 22 года. За свою карьеру давно, говоря на профессиональном жаргоне, «прошел» не одну сотню тысяч километров. Знает трассы, которые ведут на Восток, до мелочей. В принципе, говорит, 40 евро – тоже мелочь. И тут же сам поправляется, что сберечь она может куда больше, чем один рубль.

Штраф польскому водителю белорусская транспортная инспекция выписала за то, что не соблюдал рабочий режим. Нарушение не из очевидных, но фактически именно из-за такой мелочи, как лишний час за рулем, случаются аварии. За примерами ходить далеко не надо: во время этого рейса Хенек сам видел две машины, которые съехали с трассы.

Хенек Гобелевский, водитель-международник (Польша):

В Москву ехал и две видел. Одна машина была из Литвы, а другая – из Латвии. Наверное, водители заснули, не скользко же было, не было тумана.

По графику водителю-дальнобойщику полагается ехать девять часов в сутки. Остальное время – отдых. Дважды в неделю можно ехать 10 часов.

Контролирует путевой режим специальный прибор. Транспортные службы проверяют показания этого счетчика так же тщательно, как и документы на груз. На то есть и веская причина. Конечно, хочется побыстрее доставить груз и заработать побольше денег. Но, несмотря на то, что формально водитель трезв и все в порядке с автомобилем, в полусонном состоянии он не сможет адекватно оценить дорожную ситуацию. Что бывает в результате таких игр с собственным организмом, можно запросто найти в Интернете.

Дальнобойщики:

Это был район 147-го километра. Я просто мимо ехал, перевернута вверх ногами «Вольво» была.

У нас в гараже не было, но по дороге часто видишь, что уходят в кюветы. Засыпают.

А вот сотрудникам ГАИ зачастую приходится выслушивать и вовсе невероятные истории. О том, как на встречу выскочил легковой автомобиль, выбежал зверь на дорогу, а потом оказывается, что все это просто мираж, почудилось. И это в лучшем случае. В реальности – аварии с летальным исходом по вине уснувших водителей – совсем не редкость.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

Водитель проехал больше тысячи километров не отдыхая. Уснул за рулем, съехал в кювет, погиб сам, жена его и ребенок.

Случай был в Минске. Водитель грузовика въехал уже в Минск, преодолев перед этим большое расстояние, уснул за рулем, выехал на тротуар, а затем на вход в метро. Когда выезжал на тротуар, сбил женщину, которая погибла.

По одной из версий, в этом случае водитель также уснул за рулем. Мужчина выехал рано утром из Ярославля, а приехал в Минск поздно вечером. И пополнил статистику не только ГАИ, но и еще одной группы специалистов.

Наталья Чечик, заведующая лабораторией сна Республиканского медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь:

Из расчета численности населения в Минске, с учетом процента водителей среди этого населения, получается, что ежедневно в Минске выезжают более четырех тысяч водителей, имеющих тяжелое нарушение сна и дневную сонливость. В нашей практике уже есть печальный опыт: ДТП, которое совершил наш прикрепленный, который пренебрег нашими рекомендациями о том, что ему нельзя водить машину.

То есть некоторым людям, которые внешне, да и судя по медсправке, вполне могут водить автомобиль, этого делать нельзя? Вопрос к экспертам по снам. В Минске уже полтора года работает, ни много ни мало, лаборатория по изучению сновидений. Эти медики работают «в связке» с Госавтоинспекцией. Уже есть и неутешительная статистика: 60% виновников ДТП страдают от нарушения сна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наталья Чечик, заведующая лабораторией сна Республиканского медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь:

Для обследования пациентов у нас существует лаборатория.

В этой небольшой комнате получили свой «ночной» диагноз уже 2,5 сотни пациентов. Услуги специалистов лаборатории действительно пользуются популярностью: очередь на исследования расписана до Нового года.

Хотя на первый взгляд все просто: на пациента одевают приемник и оставляют на ночь в комнате. Здесь все идеально подобрано для здорового сна: начиная от звукоизоляции и заканчивая цветом помещения. Пока человек спит, прибор считывает информацию, которую в соседней комнате анализирует врач. Происходит запись всех событий, которые происходят во сне. Не сновидений, конечно. Подход исключительно медицинский. Деятельность мозга, движение глазных яблок, мышечный тонус.

В основном сюда обращаются люди с нарушением дыхания. Один из основных симптомов такой патологии – это храп.

Методика экзотична только на первый взгляд. Мировая практика есть, и насчитывает не один десяток лет. В России, например, такая лаборатория существует около 10 лет. А начало американских исследований датируется 80-ми годами прошлого столетия.

Наталья Чечик, заведующая лабораторией сна Республиканского медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь:

Это не экзотический способ. Просто мы привыкли диагностировать заболевания в состоянии бодрствования. Идем к врачу, вся диагностика проводится днем. И очень долгое время не обращали внимания на состояния, которые случаются во сне, поскольку сам человек проанализировать их не может.

Сейчас на мониторе данные пациентки, которая страдает от «эпи-припадков во сне». Не совсем обычный диагноз для человека, вполне обычного днем. Но, по словам врачей, женщине просто необходимо серьезное лечение.

Наталья Чечик, заведующая лабораторией сна Республиканского медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь:

Невылеченные эпи-припадки во сне потом могут перейти и на дневное время. Это достаточно серьезное заболевание. И поэтому этой пациентке не назначишь просто снотворное от нарушений сна. Ей необходимы специальные препараты.

Мы сами убедились: все пациенты лаборатории интересны, а диагнозы – вот уж где экзотика. Много пациентов с так называемым «отрицанием сна». Люди говорят, что не могут уснуть, а по данным приборов оказывается, что человек спит. Это только один из видов невротического расстройства. Еще – панические атаки, снохождение.

Фиксировать диагноз визуально – тоже занятие не из легких. Вот – так называемый «апноик». У такого человека во сне происходит задержка дыхания. Утром он проснется и просто будет думать, что не выспался. Хотя для того, чтобы чувствовать себя более комфортно, ночью, не просыпаясь, мужчина садится на кровать и таким образом продолжает спать. «Снохождение», более известное как «лунатизм».

Все это не какие-то специфические особенности организма, это надо лечить – уверяют медики. Результат похода в клинику еще никого не разочаровал.

Наталья Чечик, заведующая лабораторией сна Республиканского медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь:

Пациенты ходят счастливые, потому что они высыпаются ночью. У них меняется качество жизни в дневное время, вся жизнь.

В общем, вопрос постановки так называемых «сонных» диагнозов не только интересный, но для многих еще и жизненно важный. Для того, чтобы поделиться опытом и своими подходами, на неделе в Минске собрались ведущие врачи-сомнологи. Дебаты, несмотря на тематику, получились бодрыми, а зарубежные гости в первую очередь отметили, как далеко удалось белорусской лаборатории зайти в своих исследованиях всего за полтора года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Олег Фраймович, врач-сомнолог (США):

В США наука сомнология уже давно и очень обширно развита, развивается все больше и больше. Это самая молодая и очень важная наука в медицине. Сегодня я надеюсь вынести что-то новое для себя, а также передать свой опыт коллегам.

Ирина Абельская, главный врач ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь:

Мы первые открыли в нашем учреждении лабораторию сна и смогли обследовать и помогать пациентам данной категории. И, конечно, несмотря на то, что мы очень молоды в этом вопросе, нам всего лишь полтора года, нам удалось собрать очень известных лекторов, профессоров, которые к нам приехали из Москвы, из Грузии, из Америки. Мы надеемся, что они поделятся с нами своим опытом, но и у нас уже есть свои интересные научные наработки.

По последним данным ученых, почти половина населения планеты страдает нарушением сна. Известно, что если человек спит меньше шести часов в сутки, продолжительность его жизни заметно сокращается. Теперь за изучение этой проблемы всерьез взялись и в Беларуси.