Полезны или вредны консервированные помидоры?

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – диетолог – Марта Марудова.

Полезны или вредны домашние заготовки? В частности, консервированные помидоры?

Марта Марудова, диетолог:

Мы должны чётко понимать, что есть очень капризные витамины. Например, витамин С, который при тепловой обработке минимальной уже погибает.

Вы хотите сказать, что в консервированных помидорах, вообще, нет витаминов?