Полезны или вредны консервированные помидоры?

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – диетолог – Марта Марудова.
Полезны или вредны домашние заготовки? В частности, консервированные помидоры?
Марта Марудова, диетолог:
Мы должны чётко понимать, что есть очень капризные витамины. Например, витамин С, который при тепловой обработке минимальной уже погибает.
Вы хотите сказать, что в консервированных помидорах, вообще, нет витаминов?
Марта Марудова:
Есть полезный лейкопин. Например, для мужчин такой замечательный. Так же, как и бета-каротин. Поэтому термически обработанные помидоры мы употреблять можем. Но, если добавлен, например, туда уксус, большое количество соли, а у мужчины имеется, например, заболевания ЖКТ: язвы, гастриты – то такой продукт никакой пользы не принесёт, а будет, наоборот, во вред.
Какие ягоды и фрукты останутся полезными, если их заморозить на зиму?