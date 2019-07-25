Прямой эфир

Полезны или вредны консервированные помидоры?

25 июля 2019 07:29
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Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – диетолог – Марта Марудова.

Полезны или вредны домашние заготовки? В частности, консервированные помидоры?

Марта Марудова, диетолог:
Мы должны чётко понимать, что есть очень капризные витамины. Например, витамин С, который при тепловой обработке минимальной уже погибает.

Вы хотите сказать, что в консервированных помидорах, вообще, нет витаминов?

Полезны или вредны консервированные помидоры?-1

Марта Марудова:
Есть полезный лейкопин. Например, для мужчин такой замечательный. Так же, как и бета-каротин. Поэтому термически обработанные помидоры мы употреблять можем. Но, если добавлен, например, туда уксус, большое количество соли, а у мужчины имеется, например, заболевания ЖКТ: язвы, гастриты – то такой продукт никакой пользы не принесёт, а будет, наоборот, во вред.

Какие ягоды и фрукты останутся полезными, если их заморозить на зиму?

# Еда # Здоровье # Марта Марудова

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