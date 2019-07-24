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Можно ли есть сыроежки? Мнение токсиколога

24 июля 2019 07:55
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Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Андрей Богдан.

Можно ли есть сыроежки?

Андрей Богдан, главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Вообще, они условно-съедобными считаются. И опасность сыроежек в том, что они очень похожи на бледную поганку. И я бы не рекомендовал, если сыроежка не знакома, если она каким-то образом не похожа на обычную сыроежку, вообще, брать из леса эти грибы.

Можно ли есть сыроежки? Мнение токсиколога-1

# Грибы # Здоровье # Андрей Богдан

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