Можно ли есть сыроежки? Мнение токсиколога

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Андрей Богдан.

Можно ли есть сыроежки?

Андрей Богдан, главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Вообще, они условно-съедобными считаются. И опасность сыроежек в том, что они очень похожи на бледную поганку. И я бы не рекомендовал, если сыроежка не знакома, если она каким-то образом не похожа на обычную сыроежку, вообще, брать из леса эти грибы.