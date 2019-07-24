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«Плохо пахнут – ядовитые». И ещё 3 мифических способа отличить съедобный гриб

24 июля 2019 07:54
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Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Андрей Богдан.

Андрей Богдан, главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Существует у народа много непонимания. Они считают, что есть простой и надёжный способ отличить съедобный гриб от ядовитого. Бывают люди, которые считают, что, например, серебряная ложка или монета при варке грибов окрашивается в чёрный цвет, или что все молодые грибы абсолютно безопасны, или что все грибы, которые плохо пахнут ядовитые. Так вот, запах бледной поганки абсолютно похож на запах шампиньона. И такие мифы, как: ядовитые грибы не употребляют черви и личинки. Это абсолютная неправда.

«Плохо пахнут – ядовитые». И ещё 3 мифических способа отличить съедобный гриб-1

# Грибы # Здоровье # Андрей Богдан

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