«Плохо пахнут – ядовитые». И ещё 3 мифических способа отличить съедобный гриб

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Андрей Богдан.

Андрей Богдан, главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Существует у народа много непонимания. Они считают, что есть простой и надёжный способ отличить съедобный гриб от ядовитого. Бывают люди, которые считают, что, например, серебряная ложка или монета при варке грибов окрашивается в чёрный цвет, или что все молодые грибы абсолютно безопасны, или что все грибы, которые плохо пахнут – ядовитые. Так вот, запах бледной поганки абсолютно похож на запах шампиньона. И такие мифы, как: ядовитые грибы не употребляют черви и личинки. Это абсолютная неправда.