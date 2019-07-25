Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – диетолог – Марта Марудова.

Какие ягоды и фрукты останутся полезными, если их заморозить на зиму?

Марта Марудова, диетолог:

Абсолютно все. Потому что заморозка – это идеальный способ консервации. В отличие от добавления сахара в виде джема, конфитюра, варенья. Потому что все витамины при термической обработке уже умерли, у нас остался только сахар и какое-то количество углеводов. Конечно, это вкусно, но не про здоровье и не про стройность. Поэтому я всегда рекомендую замораживать ягоды и овощи. Если добавляете консерванты в виде соли и сахара, делайте это в минимальных дозировках. И сам процесс консервации максимально короткий. Если термическая обработка, то самая-самая минимальная.