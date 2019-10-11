«На меня подписываются: «Ой, у тебя всё так на позитиве». Она заболела раком в 29 лет и откровенно рассказывала об этом в Instagram

К короткой стрижке мамы маленький Макс, кажется, привык. А вот для друзей и знакомых новая причёска Екатерины Алешкевич – след недавних жутких событий.

В 29 лет Кате диагностировали рак груди, рассказали в программе «Специальный репортаж». Всё произошло неожиданно и развивалось стремительно, как это часто и бывает.

Екатерина Алешкевич:

Нащупала уплотнение в груди после кормления. Может, месяц прошёл после кормления. Нащупали какое-то уплотнение в груди. Ну и всё! Я, конечно, не хотела сразу идти это проверять. Потому что маленький ребёнок, времени нет. Но потом, когда поняли, что оно не проходит, решили сходить к врачу и проверить. А после – три месяца обследований, полгода химиотерапии, операция и длительная реабилитация.

Весь процесс, условно, можно описать одним предложением, на деле же – трудно уложить в голове. В шторме мыслей и вопросов «почему, за что, как дальше» этому кораблю требовался мудрый капитан.

Евгений Алешкевич:

Самое главное в том, чтобы принять решение, план выстроить, что делать и как. Когда ты знаешь, что делать – никаких проблем. Ты просто ложишься спать и знаешь, что завтра пойдёшь туда, будешь делать это. А когда в голове каша и непонятно что: что делать, куда обращаться, к кому идти, как, вообще, решать этот вопрос. И не было такого вопроса, что это смертельная болезнь, что делать, мы все умрём. Все начинают паниковать. У меня не было никакой паники. Я просто знаю, что всё есть, как есть, никуда не спрячешься. В декабре будет год, как Кате сделали операцию. Визиты к онкологам для этой молодой семьи становятся более редкими, в их дом всё чаще приходят гости, а напряжённую тишину постепенно вытесняет смех. Свою историю борьбы с болезнью Катя не стала скрывать от других. На странице в соцсетях девушка выкладывала фото из больницы, не стесняясь своей внешней слабости.

Екатерина Алешкевич:

Это же не на день, не на месяц, это не насморк, да? Что это будет долго, что я буду как-то меняться, что будут эти волосы выпадать. Писала, как есть, что, вообще, со мной происходит. Потом, когда находятся люди такие же, как я, которые ищут какие-то истории, на меня подписываются и спрашивают: «Ой, ты такая, у тебя всё так на позитиве, у меня всё плохо. Расскажи, что да как».