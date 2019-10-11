«И глаза загораются жизнью». Как стихи и песни помогают бороться с раком

Музыка, поэзия, искусство. Уже много лет идею такого лечения поддерживает белорусский поэт и фотограф Георгий Лихтарович, рассказали в программе «Специальный репортаж». На днях он с друзьями впервые организовал творческую встречу для онкобольных.
Музыка, поэзия, искусство. Уже много лет идею такого лечения поддерживает белорусский поэт и фотограф Георгий Лихтарович, рассказали в программе «Специальный репортаж». На днях он с друзьями впервые организовал творческую встречу для онкобольных.
Георгий Лихтарович, фотограф, поэт:
То, что люди после этих встреч, стихов, после того как я читаю им эти книги или слушают в исполнении Галины Борисовой эти песни, они становятся немного чище. И глаза загораются жизнью. А это главное, наверняка. И с любой болезнью необходимо воевать, борьбу продолжать до конца и не терять настрой. А такие вещи дарят положительные эмоции, которые могут, на мой взгляд, победить и самую страшную болезнь.