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«И глаза загораются жизнью». Как стихи и песни помогают бороться с раком

11 октября 2019 12:25
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Музыка, поэзия, искусство. Уже много лет идею такого лечения поддерживает белорусский поэт и фотограф Георгий Лихтарович, рассказали в программе «Специальный репортаж». На днях он с друзьями впервые организовал творческую встречу для онкобольных.

«И глаза загораются жизнью». Как стихи и песни помогают бороться с раком-1

Георгий Лихтарович, фотограф, поэт:
То, что люди после этих встреч, стихов, после того как я читаю им эти книги или слушают в исполнении Галины Борисовой эти песни, они становятся немного чище. И глаза загораются жизнью. А это главное, наверняка. И с любой болезнью необходимо воевать, борьбу продолжать до конца и не терять настрой. А такие вещи дарят положительные эмоции, которые могут, на мой взгляд, победить и самую страшную болезнь.

# Онкология # общество # Георгий Лихтарович

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