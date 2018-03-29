Подготовка белорусских стоматологов – на высочайшем уровне. Международный конгресс «Дентальная имплантология» открылся в Минске
Новости Беларуси. Мировой опыт в области стоматологии представлен в Минске на международном конгрессе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум собрал специалистов в дентальной имплантологии из двух десятков стран.
Одна из тем встречи – применение цифровых технологий. Инновационный подход, рассчитывают эксперты, выведет стоматологию на принципиально новый уровень, обеспечит гарантию точности и комфорта.
Сергей Рубникович, заведующий кафедрой стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО:
В свете развития цифровых технологий у нас в республике наша специальность тоже не стоит на месте.
Мы заранее на цифровых моделях, на цифровых слепках можем спланировать использование специальных цифровых программ, уже заранее расстановку дентальных имплантантов, спланировать ортопедическую конструкцию, использую 3D-принцип.
Джорджио Ломбардо, профессор, заведующий курсом периодонтологии кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии университета Вероны:
Я не первый раз приезжаю на этот конгресс. Я хочу поделиться своим опытом и, конечно, я увезу с этого конгресса опыт стоматологов из Беларуси.
Обмен знаниями всегда очень важен, и я, безусловно, могу сказать, что подготовка моих белорусских коллег находится на высочайшем уровне. Это важно для меня и в целом для развития стоматологии.
Ученые уверены: такие встречи дают возможность установить более тесные контакты. К тому же, сегодня Беларусь является одной из востребованных стран для стоматологического туризма.