Целебный воздух. В Республиканской детской больнице проводят лечение солью

Новости Беларуси. Комплекс с галотерапией создали в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Галотерапия – это лечение солью. Детей, имеющих заболевания крови, кожи, дыхательной системы, содержат в специальной комнате, стены и пол которой покрыты натрием хлором. Это целебный состав, подобный морскому воздуху. За день в искусственной соляной пещере могут побывать до 60 пациентов.