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Целебный воздух. В Республиканской детской больнице проводят лечение солью

28 марта 2018 15:43
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Новости Беларуси. Комплекс с галотерапией создали в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Целебный воздух. В Республиканской детской больнице проводят лечение солью-1

Целебный воздух. В Республиканской детской больнице проводят лечение солью-3

Галотерапия – это лечение солью. Детей, имеющих заболевания крови, кожи, дыхательной системы, содержат в специальной комнате, стены и пол которой покрыты натрием хлором. Это целебный состав, подобный морскому воздуху. За день в искусственной соляной пещере могут побывать до 60 пациентов.

Подробнее – в видеоматериале.

# Здоровье # Фотофакт # Дети и родители

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