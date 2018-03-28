«Это площадка для диалога». Международная выставка «Здравоохранение Беларуси» открылась в Минске

Новости Беларуси. В областных и районных больницах Беларуси появятся отечественные компьютерные томографы, не уступающие по характеристикам ведущим мировым аналогам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый такой показали на Международной выставке «Здравоохранение Беларуси». На ее открытии показали и другие разработки, которые выводят медицинское обслуживание на новый уровень. Например, систему для отслеживания рецептов и данных о своем здоровье через домашний компьютер.

Планируется, что электронное здравоохранение начнет внедряться уже через год.