«Это площадка для диалога». Международная выставка «Здравоохранение Беларуси» открылась в Минске

Новости Беларуси. В областных и районных больницах Беларуси появятся отечественные компьютерные томографы, не уступающие по характеристикам ведущим мировым аналогам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В областных и районных больницах Беларуси появятся отечественные компьютерные томографы, не уступающие по характеристикам ведущим мировым аналогам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый такой показали на Международной выставке «Здравоохранение Беларуси». На ее открытии показали и другие разработки, которые выводят медицинское обслуживание на новый уровень. Например, систему для отслеживания рецептов и данных о своем здоровье через домашний компьютер.
Планируется, что электронное здравоохранение начнет внедряться уже через год.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Мы сегодня не только ориентируемся на разработки наших специалистов, но и проводим дальнейшие переговоры с ведущими европейскими компаниями, чтобы переносить сюда ряд технологий. В этой части выставка – это тоже площадка для диалога, подписания новых контрактов и взаимных договоренностей, которые будут связаны как с финансовыми инвестициями в Республику Беларусь, так и с интеллектуальными инвестициями.
В рамках выставки представлена и насыщенная научная программа. Центральная ее часть посвящена цифровой трансформации системы здравоохранения Беларуси.