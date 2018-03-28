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«Это площадка для диалога». Международная выставка «Здравоохранение Беларуси» открылась в Минске

28 марта 2018 07:57
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Новости Беларуси. В областных и районных больницах Беларуси появятся отечественные компьютерные томографы, не уступающие по характеристикам ведущим мировым аналогам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это площадка для диалога». Международная выставка «Здравоохранение Беларуси» открылась в Минске-1

Первый такой показали на Международной выставке «Здравоохранение Беларуси». На ее открытии показали и другие разработки, которые выводят медицинское обслуживание на новый уровень. Например, систему для отслеживания рецептов и данных о своем здоровье через домашний компьютер.

Планируется, что электронное здравоохранение начнет внедряться уже через год.

«Это площадка для диалога». Международная выставка «Здравоохранение Беларуси» открылась в Минске-4

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Мы сегодня не только ориентируемся на разработки наших специалистов, но и проводим дальнейшие переговоры с ведущими европейскими компаниями, чтобы переносить сюда ряд технологий. В этой части выставка – это тоже площадка для диалога, подписания новых контрактов и взаимных договоренностей, которые будут связаны как с финансовыми инвестициями в Республику Беларусь, так и с интеллектуальными инвестициями.

В рамках выставки представлена и насыщенная научная программа. Центральная ее часть посвящена цифровой трансформации системы здравоохранения Беларуси.

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье # Фотофакт # Валерий Малашко

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