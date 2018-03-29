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Выставка «Здравоохранение Беларуси» стала площадкой для проведения крупнейшего международного конгресса стоматологов

29 марта 2018 07:39
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Новости Беларуси. В Белорусской медицинской академии последипломного образования сегодня начался II Международный конгресс «Дентальная имплантология – 2018». Проводится он в рамках 25-й Международной специализированной выставки «Здравоохранение Беларуси – 2018» и при непосредственном участии кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО, Белорусского республиканского общественного объединения специалистов стоматологии.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО, заместитель председателя Белорусского республиканского общественного объединения специалистов стоматологии, член Международной Академии Стоматологов Сергей Рубникович отметил, что цель любого подобного конгресса – повышение квалификации врачей-стоматологов, стоматологов-хирургов, челюстно-лицевых хирургов, стоматологов-ортопедов и зубных техников. Естественно, что для этого специалистам необходим обмен опытом с коллегами для непрерывного саморазвития.

Конгресс проходит в течение двух дней. Его программа представлена двумя десятками экспертов в области дентальной имплантологии из шести стран – Беларуси, России, Украины, Израиля, Германии и Италии.

# Здоровье # Стоматология

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