Почему корью могут заболеть даже взрослые и как лечиться от опасной инфекции? Рассказала главврач поликлиники
Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу в связи с резким ростом заболеваемости корью в Европе. За последнее десятилетие зафиксировано несколько вспышек этой опасной инфекции. Существует ли риск эпидемии кори в Беларуси? Как не заболеть и что делать, если это уже случилось? Подробности рассказала гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Раиса Званец, главный врач Минской городской поликлиники № 29.
Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите, какова обстановка с распространением инфекции в нашей стране.
15 случаев кори зарегистрировано в Беларуси
Раиса Званец, главный врач УЗ «29-я городская поликлиника»:
В нашей стране сегодня зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных случаев кори. Это все завозные случаи. В основном из Москвы и Российской Федерации. Да, по статистическим данным сегодня неблагополучно у наших соседей. Плюс Турция, Узбекистан, Киргизия – страны, которые дают нам сегодня заболеваемость.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Легко ли заразиться корью? И когда человек особо опасен для окружающих? Могут ли взрослые заразиться?
Насколько заразна корь и могут ли заболеть взрослые?
Раиса Званец:
Заболевание корью является тяжелым инфекционным заболеванием. Возбудитель – вирус. Течение очень сложное. Заболеть может любой непривитый человек. Национальный календарь сегодня диктует сроки вакцинации против кори. Это дети в 12 месяцев и 6 лет. Если выполнены эти две прививки, то у наших детей есть защита и формируется коллективный иммунитет (95-98 % защиты). Корь всегда считалась детским заболеванием, но в XXI веке зарегистрировано 80 % лиц взрослого населения. И это видно у тех, кто не прививался вообще в детстве, или же сделал однократную прививку, или не помнит, болел он или не болел.
Александра Каштанова:
То есть эти случаи – это именно невакцинированные люди?
Раиса Званец:
Да, это завозные случаи у лиц, которые не были привиты в детстве.
Александра Каштанова:
А какие симптомы этого заболевания и на что стоит обратить внимание? Все делали прививки в детстве, и никто не понимает, что это может быть.
Врач об основных симптомах кори
Раиса Званец:
Основные симптомы заболевания – это подъем температуры: 39-40 градусов. И она не реагирует на нестероидные противовоспалительные препараты. Следующий этап – развиваются катаральные явления: насморк, кашель. Плюс начинают проявляться симптомы заболевания глаз. Это конъюнктивиты, блефариты, которые тоже требуют обратить внимание. Через 3-5 дней присоединяются такие маркеры, как белые пятна на щеках. Это считается одним из маркеров кори. И следующий этап, через 5 дней, – это высыпания, пятнисто-папулезная сыпь, течение которой – до 8 дней. Потом сыпь идет к слиянию, и в результате она потихоньку уходит, к 14-му дню заболевания.
Александра Каштанова:
Как лечится корь? В больнице или дома это можно решить?
Как лечиться от кори?
Раиса Званец:
В зависимости от течения. Если это тяжелое течение, длительная температура, то человек может попасть даже в инфекционную больницу. А так все на дому. Главное – изолировать этого человека, не идти в общественные места, вызвать врача, дать ему информацию о своих передвижениях, прибыл ли он откуда-то, контактировал ли с какими-то пациентами с похожими симптомами. Врач уже будет делать выводы, чтобы поставить правильный диагноз.
Дмитрий Потапович:
То есть в группе риска находятся в первую очередь те, кто не прививался?
Раиса Званец:
Это первая группа, которая действительно не прививалась вообще.
Александра Каштанова:
Нужно ли повторять прививку, если сделали в детстве? Во взрослом возрасте не нужна ревакцинация?
Как защититься от кори? Медик о самых эффективных способах
Раиса Званец:
Когда была эпидемия 2018-2019 года у наших соседей в Украине, в нашей стране проводился этап подчищающей иммунизации. Мы делали сбор информации. У кого-то прививка была однократная. Этим лицам (до 55 лет) можно было сделать комплексные вакцины. У нас используется вакцина КПК (корь, паротит и краснуха). Этой вакциной мы прививали людей – как подчищающая иммунизация.
Дмитрий Потапович:
Можно ли защититься от кори простыми способами личной гигиены? По сути, как мы делали во времена ковида: дистанция, чистые руки, маски.
Раиса Званец:
При любой инфекции надо защищаться. Это проветривание, маски, мытье рук. Никто от этого не уходит, оно остается основным методом профилактики и защиты.