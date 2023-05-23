Почему корью могут заболеть даже взрослые и как лечиться от опасной инфекции? Рассказала главврач поликлиники

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу в связи с резким ростом заболеваемости корью в Европе. За последнее десятилетие зафиксировано несколько вспышек этой опасной инфекции. Существует ли риск эпидемии кори в Беларуси? Как не заболеть и что делать, если это уже случилось? Подробности рассказала гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Раиса Званец, главный врач Минской городской поликлиники № 29. Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите, какова обстановка с распространением инфекции в нашей стране. 15 случаев кори зарегистрировано в Беларуси

Раиса Званец, главный врач УЗ «29-я городская поликлиника»:

В нашей стране сегодня зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных случаев кори. Это все завозные случаи. В основном из Москвы и Российской Федерации. Да, по статистическим данным сегодня неблагополучно у наших соседей. Плюс Турция, Узбекистан, Киргизия – страны, которые дают нам сегодня заболеваемость. Дмитрий Потапович, ведущий:

Легко ли заразиться корью? И когда человек особо опасен для окружающих? Могут ли взрослые заразиться? Насколько заразна корь и могут ли заболеть взрослые?

Раиса Званец:

Заболевание корью является тяжелым инфекционным заболеванием. Возбудитель – вирус. Течение очень сложное. Заболеть может любой непривитый человек. Национальный календарь сегодня диктует сроки вакцинации против кори. Это дети в 12 месяцев и 6 лет. Если выполнены эти две прививки, то у наших детей есть защита и формируется коллективный иммунитет (95-98 % защиты). Корь всегда считалась детским заболеванием, но в XXI веке зарегистрировано 80 % лиц взрослого населения. И это видно у тех, кто не прививался вообще в детстве, или же сделал однократную прививку, или не помнит, болел он или не болел. Александра Каштанова:

То есть эти случаи – это именно невакцинированные люди? Раиса Званец:

Да, это завозные случаи у лиц, которые не были привиты в детстве. Александра Каштанова:

А какие симптомы этого заболевания и на что стоит обратить внимание? Все делали прививки в детстве, и никто не понимает, что это может быть. Врач об основных симптомах кори

Раиса Званец:

Основные симптомы заболевания – это подъем температуры: 39-40 градусов. И она не реагирует на нестероидные противовоспалительные препараты. Следующий этап – развиваются катаральные явления: насморк, кашель. Плюс начинают проявляться симптомы заболевания глаз. Это конъюнктивиты, блефариты, которые тоже требуют обратить внимание. Через 3-5 дней присоединяются такие маркеры, как белые пятна на щеках. Это считается одним из маркеров кори. И следующий этап, через 5 дней, – это высыпания, пятнисто-папулезная сыпь, течение которой – до 8 дней. Потом сыпь идет к слиянию, и в результате она потихоньку уходит, к 14-му дню заболевания. Александра Каштанова:

Как лечится корь? В больнице или дома это можно решить? Как лечиться от кори?

Раиса Званец:

В зависимости от течения. Если это тяжелое течение, длительная температура, то человек может попасть даже в инфекционную больницу. А так все на дому. Главное – изолировать этого человека, не идти в общественные места, вызвать врача, дать ему информацию о своих передвижениях, прибыл ли он откуда-то, контактировал ли с какими-то пациентами с похожими симптомами. Врач уже будет делать выводы, чтобы поставить правильный диагноз. Дмитрий Потапович:

То есть в группе риска находятся в первую очередь те, кто не прививался? Раиса Званец:

Это первая группа, которая действительно не прививалась вообще. Александра Каштанова:

Нужно ли повторять прививку, если сделали в детстве? Во взрослом возрасте не нужна ревакцинация? Как защититься от кори? Медик о самых эффективных способах