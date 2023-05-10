Из-за чего развивается синусит и как лечат это заболевание? Вот что рассказал врач

Синусит – очень распространенное лор-заболевание, от которого страдает более 15 % взрослого населения. У детей такая патология встречается гораздо чаще. Это воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух и полости носа, основной причиной которой являются вирусы и бактерии.

Василиса Ленько, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Вирусные синуситы могут проходить и самостоятельно, которые не требуют лечения. Но запускается бактериальный процесс, и этому способствует блок околоносовых пазух, проходов, которые сообщаются с полостью носа. И создается прекрасная атмосфера для роста бактериальной инфекции, заселения ее и размножения. Причинами могут быть искривление носовой перегородки, большие аденоиды, хронические полипозные синуситы, а также анатомическое строение лицевого скелета человека. Бывает и грибковая инфекция, которая вызывает острые синуситы.

Главные симптомы, с которыми сталкивается пациент при синусите, – это затрудненное носовое дыхание, головная боль, чувство распирания околоносовых пазух и нарушение обоняния. Только лор-врач может установить правильный диагноз. Василиса Ленько:

В диагностику заболевания острого синусита входит общий анализ крови, СРБ, рентгенограммы и 3D, КЛКТ придаточных пазух носа, где мы прекрасно видим все наши пазухи, которые болеют, в которых нарастает отек, функционирует ли соустье пазухи с полостью носа, заходит ли туда воздух. И как эвакуируется жидкость или отделяемое из полости носа.

Около 32 % случаев развития синусита связано с воспалительными очагами у верхушек корней зубов верхней челюсти. Причиной может стать ошибка при пломбировании корневых каналов, когда материал выводится за верхушку корня, или осложнение при имплантации зубов. Василиса Ленько:

При лечении острого синусита первое, что нужно сделать, – разгрузить, снять отек слизистых пазух. Дать дренажную функцию полости носа. В помощь идут сосудосуживающие капли соответственно возрасту пациента. Обязательно добавляются муколитики. Это те препараты, которые разжижают и помогают густому гнойному секрету превратиться в жидкий, чтобы хорошо отсмаркивалось. Конечно же, антибактериальная терапия соответственно снятию анамнеза назначается. Если надо, вплоть до инъекций внутримышечно.