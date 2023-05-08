Заболевания глаз. Какие проблемы со зрением самые распространённые и в чём причина их развития?

Острая проблема нашего времени – заболевания глаз. Отличаются они не только симптомами, но и причинами развития, особенностями течения и осложнениями.

Анна Половикова, врач-офтальмолог:

В большинстве своем люди обращаются на прием со снижением зрения. Это называется рефракция. В народе чаще говорят про близорукость, дальнозоркость либо астигматизм. То есть это немного неправильное строение глаза, из-за которого человек не может видеть хорошо. Все эти заболевания можно диагностировать на приеме у врача-офтальмолога при проверке зрения.

Ольга Рудая, врач-офтальмолог высшей категории кабинета диагностики и микрохирургии глаза РНПЦ «Мать и дитя»:

Одна из самых частых причин обращения к детскому офтальмологу – это миопия. Ученые по всему миру бьют тревогу о том, что миопия скоро достигнет пределов эпидемии. И мы не исключение, к сожалению. С каждым годом все больше и больше детей нуждается либо в контактной, либо в очковой коррекции. Иногда учитель говорит родителям о том, что ребенок стал невнимательным, что он щурится, не все видит при списывании с доски. Это повод забить тревогу. Иногда дети сами жалуются, иногда родители замечают, что они щурятся. Конечно, большую роль играет наследственная предрасположенность и внешние факторы.

К популярным заболеваниям также относят неврит и блефарит. Первый является инфекционной патологией и характеризуется воспалением зрительного нерва. Зрение резко ухудшается, и ослабевает работа мышц. Воспаление края век, жжение, отечность и покраснение характерны для блефарита, при котором желтый цвет становится тяжелым для восприятия.

Анна Половикова:

Распространенное заболевание у людей после 40 лет – это глаукома. Заболевание, которое сопровождается повышением глазного давления, которое происходит бессимптомно, в обычное время и при этом приводит к снижению зрения. Причем необратимому. Это хроническое заболевание, которое без вовремя проведенной диагностики приведет к полной слепоте человека в течение нескольких лет. Конъюнктивит – это воспаление передней поверхности глаза. Когда мы смотрим на человека, мы видим белую часть, так называемый белок. Он прикрыт конъюнктивой. Также эта ткань выстилает внутреннюю поверхность век. Если она воспаляется, это проявляется покраснением.

Ольга Рудая:

Некоторые врожденные заболевания неизлечимы, но можно помочь пациенту жить полноценной жизнью, скорректировать. Из самых частых – это, конечно же, врожденная катаракта, врожденная глаукома, врожденные пороки развития. С успехом мы сейчас лечим ретинопатию недоношенных деток, инфекционно-воспалительные процессы часто встречаются. При своевременном обращении прогноз у таких пациентов благоприятный.