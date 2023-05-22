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«Запах изо рта имеет несколько причин». Как от него избавиться, рассказал стоматолог

22 мая 2023 12:32
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Уход за полостью рта – важная часть нашей жизни. Но не всегда человек соблюдает этот ритуал правильно. Чувствительность десен и кариес – результат многочисленных ошибок, которые совершают люди в погоне за красотой.  

«Запах изо рта имеет несколько причин». Как от него избавиться, рассказал стоматолог-1

Ольга Маскальчук, врач-стоматолог 5-й городской стоматологической поликлиники г. Минска:  
После самой тщательной чистки зубов в течение восьми часов, у кого-то раньше, после двух часов, на наших зубах восстанавливается микрофлора. Если мы зубы не чистим, возникает процесс деминерализации. Углеводы в пище, бактерии начинают их поглощать, происходит образование молочной кислоты.  

«Запах изо рта имеет несколько причин». Как от него избавиться, рассказал стоматолог-4

Так, чем дольше сахар во рту, тем больше образуется молочной кислоты, которая разрушает зубную эмаль. Сохранить здоровую улыбку сладкоежкам помогут специалисты.  

Ольга Маскальчук:  
Необходимо прийти к врачу-стоматологу, который с учетом ситуации у вас во рту подберет вам все методы и средства для гигиены полости рта. Наиболее подходящий всем – стандартный, подбирается зубная щетка средней жесткости. Мы просто берем ее в ручку и под естественным давлением прочищаем все пространства. Но тут еще важный момент – движение. Есть допустимые движения – это в вертикальной плоскости, выметающие движения от десны к жевательной поверхности. А есть движения, которые распространены почему-то. Вот эти движения очень опасны. За счет них происходит стирание зубной ткани.  

«Запах изо рта имеет несколько причин». Как от него избавиться, рассказал стоматолог-7

Ольга Маскальчук:  
Когда мы чистим зубы размашистыми движениями, то происходит стирание поверхности зуба и образуется клиновидный дефект, образованный этими двумя плоскостями. Это и приводит к травме. В дальнейшем это стирание может углубляться, приводить к осложнениям: пульпитам, пародонтитам и так далее.  

Еще в детстве нас учили: чистить зубы нужно дважды в день. Однако очень часто неприятный запах изо рта не уходит даже при соблюдении этого простого правила.  

«Запах изо рта имеет несколько причин». Как от него избавиться, рассказал стоматолог-10

Ольга Маскальчук:  
Запах изо рта имеет несколько причин. Самая первая причина – это заболевания желудочно-кишечного тракта: гастриты, панкреатиты, холециститы. Также запах изо рта может быть десневого происхождения, при воспалении десны, и может возникать неприятный запах при кариозном процессе. Необходима консультация врача. Доктор вас осмотрит и разберет методом исключения все проблемы. Нужно исключить кариес, в первую очередь, заболевания слизистой оболочки, заболевания десны: гингивит и периодонтит. Затем уже обращаться к узким специалистам – гастроэнтерологу – и проверять ЖКТ.  

«Запах изо рта имеет несколько причин». Как от него избавиться, рассказал стоматолог-13

Чтобы сверкать во все 32, многие прибегают и к популярной процедуре отбеливания. Пара минут – и улыбка как с обложки модного глянца.  

Ольга Маскальчук:  
Есть ли у вас чувствительность, наличие пломб во рту, коронок, это очень влияет на процедуру. Если у вас слабые, тонкие ткани и тонкая эмаль, дентин просвечивает желтый, сильная чувствительность, я бы не рекомендовала таким людям делать отбеливание. Что такое отбеливание? Это нанесение на поверхность зубов кислот высокой процентности, и эти кислоты просто вымывают минералы, за счет чего и появляется этот белый цвет.  

# Здоровье # Здоровье # Вероника Макаревич # Фотофакт

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