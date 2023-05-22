«Запах изо рта имеет несколько причин». Как от него избавиться, рассказал стоматолог

Уход за полостью рта – важная часть нашей жизни. Но не всегда человек соблюдает этот ритуал правильно. Чувствительность десен и кариес – результат многочисленных ошибок, которые совершают люди в погоне за красотой.

Ольга Маскальчук, врач-стоматолог 5-й городской стоматологической поликлиники г. Минска:

После самой тщательной чистки зубов в течение восьми часов, у кого-то раньше, после двух часов, на наших зубах восстанавливается микрофлора. Если мы зубы не чистим, возникает процесс деминерализации. Углеводы в пище, бактерии начинают их поглощать, происходит образование молочной кислоты.

Так, чем дольше сахар во рту, тем больше образуется молочной кислоты, которая разрушает зубную эмаль. Сохранить здоровую улыбку сладкоежкам помогут специалисты. Ольга Маскальчук:

Необходимо прийти к врачу-стоматологу, который с учетом ситуации у вас во рту подберет вам все методы и средства для гигиены полости рта. Наиболее подходящий всем – стандартный, подбирается зубная щетка средней жесткости. Мы просто берем ее в ручку и под естественным давлением прочищаем все пространства. Но тут еще важный момент – движение. Есть допустимые движения – это в вертикальной плоскости, выметающие движения от десны к жевательной поверхности. А есть движения, которые распространены почему-то. Вот эти движения очень опасны. За счет них происходит стирание зубной ткани.

Ольга Маскальчук:

Когда мы чистим зубы размашистыми движениями, то происходит стирание поверхности зуба и образуется клиновидный дефект, образованный этими двумя плоскостями. Это и приводит к травме. В дальнейшем это стирание может углубляться, приводить к осложнениям: пульпитам, пародонтитам и так далее. Еще в детстве нас учили: чистить зубы нужно дважды в день. Однако очень часто неприятный запах изо рта не уходит даже при соблюдении этого простого правила.

Ольга Маскальчук:

Запах изо рта имеет несколько причин. Самая первая причина – это заболевания желудочно-кишечного тракта: гастриты, панкреатиты, холециститы. Также запах изо рта может быть десневого происхождения, при воспалении десны, и может возникать неприятный запах при кариозном процессе. Необходима консультация врача. Доктор вас осмотрит и разберет методом исключения все проблемы. Нужно исключить кариес, в первую очередь, заболевания слизистой оболочки, заболевания десны: гингивит и периодонтит. Затем уже обращаться к узким специалистам – гастроэнтерологу – и проверять ЖКТ.