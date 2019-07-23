Сколько кофе можно пить в день и толстеют ли от него, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Каким образом кофе влияет на фигуру?

Марта Марудова, диетолог:

Кофе может влиять на фигуру, если в кофе есть какие-то добавки: в виде молока, сиропа, сахара. Тогда, конечно, при злоупотреблении, потому что это жидкие калории, мы можем иметь плюс на весах.

Сколько кофе можно пить в день?