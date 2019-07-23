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Сколько кофе можно пить в день и толстеют ли от него?

23 июля 2019 09:11
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Сколько кофе можно пить в день и толстеют ли от него, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Каким образом кофе влияет на фигуру?

Марта Марудова, диетолог:
Кофе может влиять на фигуру, если в кофе есть какие-то добавки: в виде молока, сиропа, сахара. Тогда, конечно, при злоупотреблении, потому что это жидкие калории, мы можем иметь плюс на весах.

Сколько кофе можно пить в день?

Сколько кофе можно пить в день и толстеют ли от него? -1

Марта Марудова:
Есть абсолютно чёткие медицинские требования о том, что взрослый человек может выпивать 400 миллиграммов кофеина в день. При беременности, например, при больших дозировках употребления кофе, кофеин может ухудшать приход крови к плаценте и это чревато преждевременными родами, например, рождение деток маловесных.

Напитки сладкий, кислый и синенькое: чем заменить кофе?

Если мы превысим эту дозу, чем это грозит?

Марта Марудова:
У людей с высоким давлением, с артериальной гипертензией может быть гипертонический криз. Также кофе мы не рекомендуем пациентам пожилого возраста, детям и подросткам, потому что он влияет на метаболизм кальция. Нужно понимать, что кофеин есть не только в кофе, он есть в шоколаде, шоколадных конфетах, в сладких газировках, в чае.

Рецепт: полезный кофе с кунжутным молоком, который можно пить даже детям!

# Консультация диетолога # Здоровье # Марта Марудова # Еда

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