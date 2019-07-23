Сколько кофе можно пить в день и толстеют ли от него, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Каким образом кофе влияет на фигуру?
Марта Марудова, диетолог:
Кофе может влиять на фигуру, если в кофе есть какие-то добавки: в виде молока, сиропа, сахара. Тогда, конечно, при злоупотреблении, потому что это жидкие калории, мы можем иметь плюс на весах.
Сколько кофе можно пить в день?
Марта Марудова:
Есть абсолютно чёткие медицинские требования о том, что взрослый человек может выпивать 400 миллиграммов кофеина в день. При беременности, например, при больших дозировках употребления кофе, кофеин может ухудшать приход крови к плаценте и это чревато преждевременными родами, например, рождение деток маловесных.
Напитки сладкий, кислый и синенькое: чем заменить кофе?
Если мы превысим эту дозу, чем это грозит?
Марта Марудова:
У людей с высоким давлением, с артериальной гипертензией может быть гипертонический криз. Также кофе мы не рекомендуем пациентам пожилого возраста, детям и подросткам, потому что он влияет на метаболизм кальция. Нужно понимать, что кофеин есть не только в кофе, он есть в шоколаде, шоколадных конфетах, в сладких газировках, в чае.
Рецепт: полезный кофе с кунжутным молоком, который можно пить даже детям!