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Пиневич о новой волне коронавируса: «Это будет омикрон»

05 августа 2022 19:42
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Новости Беларуси. Полувековой юбилей отмечает Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пиневич о новой волне коронавируса: «Это будет омикрон»-1

Поздравить коллектив с праздником 5 августа приехал министр здравоохранения. Дмитрий Пиневич вручил лучшим медикам клиники дипломы и памятные знаки.

Реабилитационному центру в Аксаковщине исполнилось 50 лет – вот сколько людей получают помощь ежегодно (читайте здесь).

Пиневич о новой волне коронавируса: «Это будет омикрон»-4

Обсудили и ситуацию в здравоохранении, в частности вопросы поддержки врачей. Напомним, в Беларуси введены новые доплаты медикам, вместо ковидных. Больше всего будут получать анестезиологи-реаниматологи, а также неврологи. Поднимут зарплаты и другим категориям медработников.

Пиневич о новой волне коронавируса: «Это будет омикрон»-7

Еще один вопрос, которому по мнению министра нужно уделить особое внимание – осенний подъем заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава подчеркнул важность соблюдения всех мер профилактики и наращивания темпов бустерной вакцинации.

Пиневич о новой волне коронавируса: «Это будет омикрон»-10

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Безусловно, заболевания будут выше, но при этом мы не увидим панических элементов, потому что, во-первых, это будет омикрон, он переносится легче. Мы готовы с системой здравоохранения. Сейчас, повторюсь, по мерам социального дистанцирования, по которым у нас были предложения, и прежде всего вакцинации мы сделали много. И надеюсь, что бустерная вакцинация, что мы сейчас предлагаем, – риски будут сведены если не на нет, то к минимальным значениям.

Новую волну COVID-19 в Беларуси ожидают в сентябре.

# Коронавирус # Здоровье # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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