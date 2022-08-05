Пиневич о новой волне коронавируса: «Это будет омикрон»

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Безусловно, заболевания будут выше, но при этом мы не увидим панических элементов, потому что, во-первых, это будет омикрон, он переносится легче. Мы готовы с системой здравоохранения. Сейчас, повторюсь, по мерам социального дистанцирования, по которым у нас были предложения, и прежде всего вакцинации мы сделали много. И надеюсь, что бустерная вакцинация, что мы сейчас предлагаем, – риски будут сведены если не на нет, то к минимальным значениям.

Новую волну COVID-19 в Беларуси ожидают в сентябре.