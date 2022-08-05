Более 3 500 беременных и кормящих привиты против COVID-19 в Минске

Новости Беларуси. В столице против COVID-19 привито более 3 500 беременных и кормящих женщин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Будущие мамы находятся в группе риска. Поэтому их защите уделяют особое внимание. Перед прививкой обязательна консультация гинеколога. Специалист посмотрит, нет ли противопоказаний, оценит риски. Также нужен осмотр терапевта и анализ общего состояния. После вакцинации пациентка находится под наблюдением в течение 30 минут.

Людмила Степаненко, заведующая женской консультацией 11-й городской поликлиники:

Было доказано, что основным профилактическим мероприятием для предупреждения осложнений COVID-19 у беременных является вакцинация. В настоящее время вакцинируем всех беременных в любом триместре беременности вакциной Китайской Народной Республики Vero Cell производства «Синофарм». Вакцинируется дважды, с интервалом не менее одного месяца.