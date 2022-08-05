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Реабилитационному центру в Аксаковщине исполнилось 50 лет – вот сколько людей получают помощь ежегодно

05 августа 2022 16:22
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Новости Беларуси. Полувековой юбилей отмечает Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня это не только многопрофильный лечебный, но и образовательный центр с новейшим оборудованием и высококлассными специалистами.

Реабилитационному центру в Аксаковщине исполнилось 50 лет – вот сколько людей получают помощь ежегодно-1

Ежегодно после тяжелых операций сюда на восстановление приезжают более 9 000 человек. Для каждого пациента разрабатывают индивидуальную программу реабилитации: занятия с психологом, физиопроцедуры, массажи, упражнения на специальных тренажерах. Несмотря на тяжелые травмы и перенесенные сложные операции, после курса реабилитации многие пациенты центра возвращаются к работе.

Реабилитационному центру в Аксаковщине исполнилось 50 лет – вот сколько людей получают помощь ежегодно-4

Сергей Малышко, главный врач Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:
Ежегодно у нас проходят реабилитацию 8 500-9 000 человек. У нас три основных направления – неврологическое, травмотология и ортопедия, третье – кардиология. Пациенты, получив социологическую помощь на базе республиканских научно-практических центров, областных, районных больниц, поступают к нам сразу из стационаров и проходят полноценный курс реабилитации. Который обычно длится 3-4 недели.

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# Учреждения здравоохранения # общество # Сергей Малышко # Фотофакт

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