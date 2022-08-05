Реабилитационному центру в Аксаковщине исполнилось 50 лет – вот сколько людей получают помощь ежегодно

Новости Беларуси. Полувековой юбилей отмечает Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня это не только многопрофильный лечебный, но и образовательный центр с новейшим оборудованием и высококлассными специалистами.

Ежегодно после тяжелых операций сюда на восстановление приезжают более 9 000 человек. Для каждого пациента разрабатывают индивидуальную программу реабилитации: занятия с психологом, физиопроцедуры, массажи, упражнения на специальных тренажерах. Несмотря на тяжелые травмы и перенесенные сложные операции, после курса реабилитации многие пациенты центра возвращаются к работе.