РНПЦ «Кардиология» успешно провели 500-ю трансплантацию сердца

Новости Беларуси. Знаменательный день в истории белорусской медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В РНПЦ «Кардиология» успешно проведена 500-я трансплантация сердца.

Реципиентом донорского органа стал 68-летний мужчина. Он страдал неизлечимым заболеванием – кардиомиопатией – и ранее уже перенес несколько операций, а значит, дорога была каждая минута. Сейчас в его организме бьется новое сердце.