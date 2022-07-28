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РНПЦ «Кардиология» успешно провели 500-ю трансплантацию сердца

28 июля 2022 10:01
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Новости Беларуси. Знаменательный день в истории белорусской медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В РНПЦ «Кардиология» успешно проведена 500-я трансплантация сердца.  

РНПЦ «Кардиология» успешно провели 500-ю трансплантацию сердца-1

Реципиентом донорского органа стал 68-летний мужчина. Он страдал неизлечимым заболеванием – кардиомиопатией – и ранее уже перенес несколько операций, а значит, дорога была каждая минута. Сейчас в его организме бьется новое сердце.  

РНПЦ «Кардиология» успешно провели 500-ю трансплантацию сердца-4

Мужчина продолжает лечение в реанимационном отделении и чувствует себя удовлетворительно. Подобные операции ежегодно спасают десятки жизней. Беларусь входит в состав 20 развитых стран мира с высоким уровнем донорства органов, опережая Канаду, Великобританию и Австралию.  

# Операции по трансплантологии # Здоровье # Фотофакт

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