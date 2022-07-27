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Как формируется алкогольная зависимость? Психиатр-нарколог рассказала о нескольких стадиях

27 июля 2022 12:57
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Еще в XVIII веке философ Гете писал: «Человечество могло бы достигнуть невероятных успехов, если бы оно было более трезвым». Такое пагубное пристрастие, как алкоголь, в буквальном смысле разрушает здоровье человека и его семейные отношения.

Как формируется алкогольная зависимость? Психиатр-нарколог рассказала о нескольких стадиях-1

Ольга Жигалина, врач психиатр-нарколог медицинского центра «Исцеление»:
Как правило, на прием обращаются люди, когда у них уже возникли проблемы со здоровьем, с отношениями на работе, в семье. И здесь мы уже говорим уже о второй либо третьей стадии алкоголизма. Не секрет, что алкоголизм – это хроническое заболевание, которое развивается постепенно, стадийно. И обращение за помощью на более ранних сроках позволяет предупредить развитие необратимых процессов и всех проблем, которые возникают из-за злоупотребления.

Как формируется алкогольная зависимость? Психиатр-нарколог рассказала о нескольких стадиях-4

Как же формируется зависимость? Для того чтобы пристраститься к пагубной привычке, необязательно употреблять крепкое спиртное. Алкогольное отравление может возникнуть от любого этанолсодержащего напитка. Со временем у человека появляется тяга, после – психологическая зависимость, которую очень сложно побороть в дальнейшем. По каким же признакам можно определить алкоголизм?

Как формируется алкогольная зависимость? Психиатр-нарколог рассказала о нескольких стадиях-7

Ольга Жигалина:
Можно выделить наиболее распространенные признаки, которые указывают на то, что употребление является пагубным. Это увеличение количества употребляемого алкоголя для достижения желаемого эффекта, увеличение количества эпизодов употребления, то есть количества «пьяных» дней. Снижение ситуационного контроля над употреблением, развитие похмельного синдрома, когда на следующее утро, чтобы облегчить свое состояние, человек употребляет определенную порцию алкоголя. Здесь же стоит заметить, что наблюдается рост напряженности в отношениях с родными. Обращение в этот период помогает предотвратить негативные последствия алкоголя на жизнь человека в целом.

Как формируется алкогольная зависимость? Психиатр-нарколог рассказала о нескольких стадиях-10

День рождения, встреча с друзьями, большая покупка или конец недели. Конечно, употребление спиртного по случаю – это не всегда сигнал об опасности. Как же определить эту четкую границу? Помните, если последствия после выпитого становятся ощутимыми для вас и ваших близких, это серьезный повод задуматься.

Как формируется алкогольная зависимость? Психиатр-нарколог рассказала о нескольких стадиях-13

Ольга Жигалина:
Когда человек употребляет на праздники либо в социально значимые даты и количество алкоголя небольшое, то, как правило, не возникает никаких проблем в общении с родными либо со здоровьем. Но по мере дальнейшего употребления возникают напряженные отношения в семье по данному поводу. Если в вашей семье есть такая проблема, то не нужно давить на человека, ссориться и повышать уровень конфликта в семье. Нужно обратиться на консультацию к врачу – психиатру-наркологу. Мы определим, является ли потребление зависимым, и при необходимости вы получите рекомендации, чтобы выйти из данной ситуации.

*На правах рекламы.

# Реклама # Здоровье # Ольга Жигалина # Иоганн Гете # Фотофакт

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