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Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ

17 июня 2019 17:31
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Новости Беларуси. Первый рентгеновский компьютерный томограф белорусского производства появился в хирургическом корпусе Вилейской центральной районной больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ-1

Метод диагностики современный и высокоточный. Он позволяет получить подробный видеоснимок любой части тела, оценить состояние органов и тканей, а также выявить патологию на самой ранней стадии.

Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ-4

Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ-6

Михаил Вишневецкий, заместитель руководителя Главного управления по охране здоровья Миноблисполкома:
В этом году в Беларуси появились свои компьютерные томографы белорусского производства. Их восемь. Первый установлен в Вилейской центральной районной больнице. Знаково, что это произошло в Минской области.

Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ-9

Игорь Спильниченко, главный врач Вилейской центральной районной больницы:
Для нас – медиков Вилейского района – наличие такого диагностического оборудования как компьютерная томография –  значительный шаг вперед.

Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ-12

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Техникой собираемся оснастить и Борисовский, и Молодечненский район. В республику закупается 32 аппарата ультразвуковых высокого класса.

Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ-15

Установка компьютерного томографа – один из этапов реализации проекта создания скринингового центра. В дальнейшем Вилейская больница планирует приобрести аппарат ультразвуковой диагностики, который позволит осуществлять скрининг в полном объеме.

Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ-18

# Медицинское оборудование # Здоровье # Михаил Вишневецкий # Игорь Спильниченко # Борис Андросюк # Фотофакт

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