Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ

Новости Беларуси. Первый рентгеновский компьютерный томограф белорусского производства появился в хирургическом корпусе Вилейской центральной районной больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Метод диагностики современный и высокоточный. Он позволяет получить подробный видеоснимок любой части тела, оценить состояние органов и тканей, а также выявить патологию на самой ранней стадии.

Михаил Вишневецкий, заместитель руководителя Главного управления по охране здоровья Миноблисполкома:

В этом году в Беларуси появились свои компьютерные томографы белорусского производства. Их восемь. Первый установлен в Вилейской центральной районной больнице. Знаково, что это произошло в Минской области.

Игорь Спильниченко, главный врач Вилейской центральной районной больницы:

Для нас – медиков Вилейского района – наличие такого диагностического оборудования как компьютерная томография – значительный шаг вперед.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Техникой собираемся оснастить и Борисовский, и Молодечненский район. В республику закупается 32 аппарата ультразвуковых высокого класса.