Бросить курить: куда обратиться?

Куда обращаться, чтобы бросить курить, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

«У нас достаточно хороший прогресс». Белорусы стали меньше курить

Анастасия Косова, заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

У нас в стране достаточно хорошая наркологическая служба, которая помогает людям отказаться от различных зависимостей и у нас в стране 22 учреждения по всей стране, которые помогают людям бороться с этой зависимостью.

Вы можете обратиться на сайт Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, там есть ссылка с информацией для населения, и там республиканская антитабачная акция, где как раз размещены все вот эти организации, которые помогают людям. Там есть их контактные данные, телефоны, адреса, куда человек может обратиться абсолютно анонимно.

Ему помогут в зависимости от того, на какой он стадии, какой вид зависимости у него есть, и очень часто даже бывает, что у человека даже больше психологическая зависимость. Он таким образом борется со стрессом либо он пытается таким образом убежать от проблемы, либо какой-то другой психологический вопрос и там работают очень компетентные, квалифицированные врачи-наркологи, психотерапевты, которые услышат каждого конкретного человека, помогут именно тем способом, который для него будет эффективен.