«У нас достаточно хороший прогресс». Белорусы стали меньше курить

Белорусы – нация курильщиков или нет, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Анастасия Косова, заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Всемирная организация здравоохранения в 2017 году опубликовала большой отчёт по распространенности табакокурения в мире.

Если мы берём европейский регион, то мы находимся в серединке, по данным вот этого отчёта, наравне с такими странами, как Германия, Австрия, по ежедневному употреблению табака.

Но если мы говорим о том, что, вообще, распространённость табакокурения на территории нашей страны, то мы говорим, что у нас достаточно хороший прогресс, потому что с 2001 года, когда распространённость табакурения была больше чем 41,5%, в 2017 году, по результатам исследования глобального, которое было проведено в нашей стране, у нас уже ситуация с распространением – около 29,5%. Это, как минимум, на 12% ниже по отношению к 2001 году.

Бросить курить: куда обратиться?