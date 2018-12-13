Печатают сердце 15 часов. Интерн придумал виртуальные операции при помощи 3D-моделей. Опытом заинтересовались в Европе

Наши врачи провели около полутора десятков виртуальных операций при помощи 3D-моделей сердца. И результаты, действительно, ошеломляют. Одна такая пластиковая модель стоит около семи долларов. Её построение в компьютерной программе занимает несколько часов.

С 2017 года белорусские кардиохирурги делают уникальные 3D-операции на сердце. Они помогают победить коварный недуг: гипертрофическую кардиомиопатию. Заложником болезни стал и Василий Зинчук. Сейчас мужчина уже готовится к выписке, а ещё совсем недавно без стресса для организма даже не мог подняться по лестнице.

Василий Зинчук, пациент РНПЦ «Кардиология»:

Той одышки, которая у меня была до операции – её нет, приступов, которые у меня были, тоже нет. Давление нормализовалось, сердечной боли нет.

В Беларуси всего около пятисот пациентов с таким диагнозом. При этом заболевании увеличивается толщина миокарда и, как следствие, нередко наступает внезапная смерть. Владимир Андрущук, ведущий сотрудник лаборатории хирургии сердца, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог РНПЦ «Кардиология»:

Наша идея была так визуализировать сердце, чтобы создать пространственную 3D-модель межжелудочковой перегородки и определить то место, которое, действительно, утолщено.

И если раньше кардиохирурги практически проводили операции вслепую и полагались лишь на собственный опыт, то сейчас медики распечатывают пластиковое сердце на 3D-принтере. Это чудо-технология помогает попробовать разные сценарии хирургического вмешательства и спланировать всё с максимальной точностью.

Ирина Гайдель, врач-рентгенолог:

Вот здесь у нас показано изображение КТ. Важно, чтобы было на исследовании контрастирование правых отделов сердца, одновременно с левыми. Для того, чтобы было удобно специалистам производить дальнейшие манипуляции.

Артем Невыглас, врач-интерн 2-го кардиохирургического отделения РНПЦ «Кардиология»:

Загружается КТ- или МРТ-снимки в специальную программу и проводится создание из 2D, из множества снимков, 3D-модели. Проводится виртуальная операция и иссекается лишний фрагмент миокарда, который необходимо иссечь при настоящей уже операции.

Артему Невыгласу – 23, он будущий кардиохирург и создатель нашумевших в медицинском мире 3D-моделей. Это именно тот случай, когда возраст – не помеха для достижений. Уже на пятом курсе университета парень начал осваивать трёхмерное моделирование, а уже сейчас виртуальное сердце проектирует за пару часов. Конечно, при помощи 3D-принтера, который работает куда медленнее: печатает одну модель 15 часов.

Артем Невыглас:

Я создаю непосредственную межжелудочковую перегородку из снимков, которые получаются в результате КТ или МРТ. Я эти снимки обрабатываю и создаю уже объёмную модель сердца и перегородки человека. Владимир Андрущук:

В настоящее время 3D-принтер работает и печатает фрагмент сердца, который мы должны удалить во время операции.