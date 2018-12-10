Запись к врачу, получение рецепта, скидки в аптеках: зачем нужна пластиковая карта, которую выдают в поликлиниках

Посетители столичных поликлиник уже вовсю пользуются услугой «электронный рецепт». А совсем скоро инновацию внедрят повсеместно.

Как работает технология выписки таких документов? Достаточно обратиться к медицинскому регистратору и предъявить паспорт, через две минуты вы получаете на руки зелёный пластиковый прямоугольник. Но обо всём по порядку.

Специалист вносит в базу необходимые данные, и получают на карте уникальный штрих-код, по которому и можно будет идентифицировать пациента. Причём всё оформляется совершенно бесплатно.

Дмитрий Падуто, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:

Безусловно, эта система является частью всей концепции по формированию электронного здравоохранения, информатизация отрасли, в целом. Внедрена она с 2015 года, пользуется достаточной популярностью у пациентов. Во-первых, это удобство, во-вторых, это возможность получения определённых бонусов.

На приёме доктор осматривает пациента, выставляет диагноз и даёт рекомендации. Вся информация о здоровье пациента дублируется на пластиковую карту. Система «электронный рецепт» позволяет выписывать лекарства, как по международному непатентованному названию, так и по названию фирмы-производителя. А приобрести можно тот препарат, который есть в наличии.

Дмитрий Падуто:

Конкретно в нашем учреждении уже более 90% имеют эту электронную карту. Она будет являться целой частью комплекса всех мер по сопровождению оказания медицинской помощи. Если пациент пользуется лекарством на постоянной основе, то доктору достаточно лишь продублировать рецепт одним нажатием кнопки. Более того, в базе отражается весь перечень лекарственных средств. И на приёме доктор видит, приобрёл пациент препарат или нет.

Татьяна Мельгуй:

Узнала от знакомых, наконец-то, сделала эту карточку, потому что это экономит и время, и даже в какой-то степени и деньги, в аптеках предоставляется скидка.