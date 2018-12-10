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Запись к врачу, получение рецепта, скидки в аптеках: зачем нужна пластиковая карта, которую выдают в поликлиниках

10 декабря 2018 08:16
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Посетители столичных поликлиник уже вовсю пользуются услугой «электронный рецепт». А совсем скоро инновацию внедрят повсеместно.

Запись к врачу, получение рецепта, скидки в аптеках: зачем нужна пластиковая карта, которую выдают в поликлиниках-1

Как работает технология выписки таких документов? Достаточно обратиться к медицинскому регистратору и предъявить паспорт, через две минуты вы получаете на руки зелёный пластиковый прямоугольник. Но обо всём по порядку.

Запись к врачу, получение рецепта, скидки в аптеках: зачем нужна пластиковая карта, которую выдают в поликлиниках-4

Специалист вносит в базу необходимые данные, и получают на карте уникальный штрих-код, по которому и можно будет идентифицировать пациента. Причём всё оформляется совершенно бесплатно.

Запись к врачу, получение рецепта, скидки в аптеках: зачем нужна пластиковая карта, которую выдают в поликлиниках-7

Дмитрий Падуто, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:
Безусловно, эта система является частью всей концепции по формированию электронного здравоохранения, информатизация отрасли, в целом. Внедрена она с 2015 года, пользуется достаточной популярностью у пациентов. Во-первых, это удобство, во-вторых, это возможность получения определённых бонусов.

Запись к врачу, получение рецепта, скидки в аптеках: зачем нужна пластиковая карта, которую выдают в поликлиниках-10

На приёме доктор осматривает пациента, выставляет диагноз и даёт рекомендации. Вся информация о здоровье пациента дублируется на пластиковую карту. Система «электронный рецепт» позволяет выписывать лекарства, как по международному непатентованному названию, так и по названию фирмы-производителя. А приобрести можно тот препарат, который есть в наличии.

Запись к врачу, получение рецепта, скидки в аптеках: зачем нужна пластиковая карта, которую выдают в поликлиниках-13

Дмитрий Падуто:
Конкретно в нашем учреждении уже более 90% имеют эту электронную карту. Она будет являться целой частью комплекса всех мер по сопровождению оказания медицинской помощи.

Если пациент пользуется лекарством на постоянной основе, то доктору достаточно лишь продублировать рецепт одним нажатием кнопки. Более того, в базе отражается весь перечень лекарственных средств. И на приёме доктор видит, приобрёл пациент препарат или нет.

Запись к врачу, получение рецепта, скидки в аптеках: зачем нужна пластиковая карта, которую выдают в поликлиниках-16

Татьяна Мельгуй:
Узнала от знакомых, наконец-то, сделала эту карточку, потому что это экономит и время, и даже в какой-то степени и деньги, в аптеках предоставляется скидка.

Запись к врачу, получение рецепта, скидки в аптеках: зачем нужна пластиковая карта, которую выдают в поликлиниках-19

Но пока воспользоваться привилегией можно лишь в государственных аптеках, совсем скоро в сеть войдут и коммерческие. В будущем система позволит полностью уйти от бумажной версии рецептурного бланка, хотя в некоторых случаях, они, конечно, останутся, например, при помощи иностранным гражданам. С помощью такой пластиковой карты можно не только выписать рецепт, но и взять талон к специалисту или вызвать врача на дом.

Запись к врачу, получение рецепта, скидки в аптеках: зачем нужна пластиковая карта, которую выдают в поликлиниках-22

# Медицина # Здоровье # Дмитрий Падуто # Татьяна Мельгуй # Фотофакт # Технологии

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