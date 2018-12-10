Более полумиллиона жителей Минской области вакцинировались от гриппа

Новости Беларуси. В Беларуси завершилась кампания по бесплатной вакцинации от гриппа. Более полумиллиона жителей Минской области воспользовались этой услугой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Специалисты отмечают, что ожидается средний уровень активности вируса гриппа. За последнюю неделю уровень заболеваемости по Минской области снизился. По прогнозам, грипп более опасен для детей до 14 лет.

Особое внимание – группе риска, в которую входят медицинские работники, учителя и представители власти. Иммунизацию желательно провести пожилым людям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями. В данных группах от вакцинации отказывались всего два человека из десяти.