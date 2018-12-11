Врачи назвали способ приготовления картофеля, сохраняющий его пользу

Картофель – национальное пристрастие белорусов. О клубнях узнали благодаря великому реформатору Петру I. Государь привёз их из Голландии и велел заниматься возделыванием. Однако, почти до середины XIX века крестьяне упорно отказывались выращивать культуру, приписывая корнеплоду связь с нечистой силой.

Светлана Ильясевич, врач-педиатр первой категории медицинского центра «Кравира»: Картофель для нас, белорусов – основной источник калия. Калий находится внутри и снаружи в любой клетке, участвует в обменных процессах клетки, это очень важно для сердечно-сосудистой системы.

На Руси лекари советовали больным туберкулёзом употреблять в пищу картофель. Рекомендовали его и при мочекаменной болезни. Овощ прикладывали к обожжённым местам, им лечили язву желудка и двенадцатиперстной кишки, гастриты, запоры и головные боли. А картофельный сок – вообще, уникальный по своему составу комплекс минералов: он оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, мочегонное действие и снижает давление.

Светлана Ильясевич: Сок картофеля, именно сырого картофеля тоже достаточно широко и в народной медицине используется. Как из любого овоща выдавливают сок, так и по несколько чайных ложек употребляют, как лекарство. Он не подходит для каждодневного употребления в больших количествах.

Светлана Ильясевич: Самый полезный способ приготовления картофеля – картофель в мундирах. Чтобы сохранить наибольшее количество веществ, нужно выбирать этот способ. Заболевания желудочно-кишечного тракта – именно картофель в мундирах могут рекомендовать. Драники, жареный картофель – это, скорее, вредная пища, чем полезная.

Больше всего споров вызывает картофель фри. Считается, что такую картошку впервые приготовили в Бельгии в конце XVII века. Местные жители часто жарили рыбу, которую вылавливали в реке. Причем, её сначала резали тонкими брусками и потом готовили в большом количестве масла. Однако зимой, когда вода замерзала, и обитателей подводных глубин не было, людям пришла мысль пустить в оборот корнеплод. Бытует убеждение: клубень из фритюра – яд для организма. Использование трансжиров, химикатов и горелого масла, несомненно, подтверждают массовые опасения.

Светлана Ильясевич:

То блюдо, которое очень любят наши дети, которое не должно быть в питании. Каждодневное употребление – это плохо сказывается и на желудочно-кишечной системе, и на обменных процессах. То, что может привести к ожирению.

Безусловно, картофель – один из самых сытных и доступных по цене продуктов. Но если думаете, что количество блюд, которые из него можно приготовить, легко пересчитать по пальцам, то вы ошибаетесь. Достаточно вспомнить популярный советский фильм «Девчата». Например, в Италии клубням нашли применение в лепёшке под названием фокачча и клёцках ньокки. Во Франции, в супе вишисуаз и национальном ястве тартифлет. Индусы приправили картошку шафраном и имбирём, получив вегетарианский деликатес ало гоби. А в Швейцарии натёртый овощ с творогом и зеленью прозвали рёшти.