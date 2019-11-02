Как выбрать хурму и зачем есть с мясом? Советы диетолога

Каротин, витамины группы В, магний, железо, цинк, калий: это кладезь витаминов и микроэлементов. Фрукт не только вкусный, но и полезный.

Марта Марудова, диетолог: Сезон хурмы – это ноябрь и позже. Чем твёрже фрукт, тем, скорее всего, он более вязкий. Чем более мягкая хурма, то, скорее всего, вязкости в ней меньше. Для того, чтобы сделать хурму невязкой, есть прекрасный лайфхак: её можно отправить в морозилку, заморозить. И когда человек её достанет и разморозит, уже вязкости той не будет.

С осторожностью я бы рекомендовала использовать хурму в своём рационе лицам с сахарным диабетом. Потому что количество сахара в хурме – 17 граммов на 10 граммов. Это достаточно много. Храниться она может в холодильнике. Если она твёрдая, то, соответственно, срок годности и срок хранения её больше. А если она мягкая, вязкая, то употребить мы её должны как можно скорее. Как её лучше использовать? Конечно же, в сыром виде, хорошо промыв под струёй тёплой, горячей и потом прохладной воды.

Используют в сушёном виде, как чай. Её заваривали ещё в очень-очень давние времена и принимали эти полезные витамины внутрь.

Из хурмы получаются прекрасные салаты. Также её можно добавлять во второе блюдо. Когда мы, например, тушим говядину, добавляем какие-то овощи, и хурма, как вот такая вишенка сладкая на торте, делает блюдо замечательным: сладким, вкусным и прекрасно полезным.