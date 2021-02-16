«Пациентка при раке поджелудочной железы вошла в стойкую ремиссию». Как дендритные клетки могут помочь в борьбе с онкологией?

Сегодня рак не звучит как приговор. За последние десятилетия нашим врачам и ученым удалось сделать настоящий прорыв в онкологии. Дендритные клетки – одно из оружий. Они есть у каждого из нас и способны противостоять ударам бактерий, вирусов, опухолей. Но когда иммунитет слабый, организм выходит в неравную схватку. Дабы болезнь не взяла верх, ученые стали брать у пациентов кровь, выделять из моноцитов дендритные клетки, стимулировать их антигенами, которые характерны для опухоли, и затем прививать в организм. В результате чего Т-клетки активируются и вступают в поединок.

Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

Лечение, можно с уверенностью сказать, большинству пациентов помогает. Всего за это время (плюс на платной основе) у нас пролечено уже человек под 200. Что касается рака молочной железы, то основной задачей было предотвратить рецидивы болезни, и в принципе мы с ней справились. Что касается рака поджелудочной железы и рака мочевого пузыря, то там уже заболевание с более серьезным прогнозом. Мы можем сказать, что продлеваем жизнь большинству пациентов, страдающих раком поджелудочной железы, как минимум на несколько месяцев.

Сразу скажем, клеточная терапия – не панацея. Она проводится в дополнение к основным методам лечения: химиотерапии, хирургии и т. д. Если люди обращаются на первой-второй стадии, есть шансы стабилизировать ситуацию и перевести в ранг хронического заболевания. Все зависит от локализации и агрессивности опухоли. Золотая середина – три курса по пять введений с перерывом в две недели. Только за прошлый год инновационное лечение получили около 60 граждан Беларуси, обращаются также из России и Украины, причем сумма в разы ниже, чем за подобные процедуры в Израиле и Германии. Но есть одно но. Людям с анемией и обострениями тяжелых хронических заболеваний такой метод не пара.

Наталья Антоневич, заведующая лабораторией иммунологии и клеточной биофизики:

Принимаем пациентов в нашем отделении клеточной терапии, которые обращаются с онкологическими заболеваниями на разных стадиях разной локализации, их консультирует онколог и назначает лечение, если есть к этому показания. Мы получаем очень неплохие результаты на некоторых группах пациентов. У нас есть случаи, когда пациентка при раке поджелудочной железы вошла в стойкую ремиссию, и даже некоторые метастазы исчезли. И прогрессирование заболевания мы не наблюдаем.

Новый шаг к победе и за своевременной диагностикой. Наши ученые совместно с кафедрой онкологии БГМУ и профессором Александром Прохоровым внедрили метод определения циркулирующих опухолевых клеток и раковых стволовых клеток. Часто при рецидивах их количество увеличивается, и чтобы опухоль не захватила новые территории, можно своевременно ее штурмовать.

Андрей Гончаров:

Это не для первичной опухоли, именно для того, чтобы после основного лечения мониторить постоянно пациента, и если вдруг обнаруживаются такие клетки, соответственно, вовремя принимать меры. Сейчас утверждены две инструкции по применению, которые позволяют любой организации здравоохранения воспользоваться данным методом. В этом году запускаем проект по использованию индуцированных киллерных клеток, такое сложное название – это другие клетки, лимфоциты, которые используются для лечения онкозаболеваний.