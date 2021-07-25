Отёки часто возникают при варикозе и в жару. Профилактика и лечение

Жаркая погода – серьезное испытание для организма. Одна из самых распространенных жалоб в зной – отечность ног, рассказали в программе «Плюс-минус» . Как с этим справиться, подскажут наши эксперты.

Дина Эль-Диэфи, врач-ангиохирург:

Летом очень часто пациенты приходят с такой жалобой, как отеки ног. Зачастую данные отеки образуются вследствие варикозной болезни ног, вследствие лимфостазов хронических. Летом, естественно, они усугубляются за счет того, что пациенты носят обувь не ортопедическую, без задников. Отеки образуются в области голеностопа. Таким пациентам можно и нужно помочь. Существуют препараты диасминового ряда, которые очень хорошо принимать летом, особенно в жаркую пору года.

Для того чтобы пролонгировать эффект диосмина, нужно проводить различного рода физиолечение. Это может быть пневмомассаж, пневмосапажок, лимфодренажный массаж.