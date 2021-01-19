Не закрывайте рот шарфом! Как защитить кожу ребёнка от холода?

Сухой воздух, мороз и ветер – главные зимние спутники. Больше всего от этих погодных неурядиц страдает детская кожа. У малышей она намного тоньше и нежнее, чем у взрослых. Именно поэтому защита от холода должна быть основательной. Татьяна Глод, врач-педиатр:

Сильный ветер, низкие температуры способствуют тому, чтобы кожа шелушилась и трескалась у детей. Также мы опасаемся общего переохлаждения, потому что это способствует снижению иммунитета у детей и, таким образом, повышается риск заболевания острыми респираторными инфекциями.

Морозы – не повод ставить прогулки на паузу. Справиться с натиском холода и не допустить обветривания и обморожения поможет нанесение детского крема и гигиенической помады за полчаса до выхода на улицу. Здесь важно не переборщить. Задача – создать тонкую защитную пленку. Слишком толстый слой крема не даст коже дышать. Екатерина Карпилович, дерматолог:

Выбирайте крем с более жирными основами, смотрите в составе наличие ланолина, жира норки, натуральных масел, избегайте парабенов, отдушек, красителей. Используйте эмоленты, они помогут сохранить влагу в коже вашего ребенка. Ограничьте ежедневное купание и использование пены для купания.

Правильный зимний гардероб – залог безопасных прогулок. Малыш должен быть одет тепло, но слишком сильно укутывать не стоит. В чересчур многослойном наряде ребенок вспотеет, и переохлаждения будет не избежать. Обязательные атрибуты променада на холоде – шапка, шарф и рукавички, не лишним станет капюшон. Не закрывайте рот ребенку шарфом, от такой «защиты» шансов простудиться становится больше.

Татьяна Глод, врач-педиатр:

Необходимо одевать в несколько тонких слоев, между которыми будет циркулировать воздух, это не даст ребенку переохладиться. Не забывайте про обувь. Обувь не должна быть у детей впритык, чтобы была возможность делать движения пальчиками – тогда не будет обморожения и переохлаждения.