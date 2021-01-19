Уникальную нейросеть, которая распознаёт пневмонию задолго до симптомов, создал белорусский студент. Как она работает?

Белорусские студенты-медики вышли в нокаут с COVID-19. И дело не только в самоотверженной работе в «красной зоне», а в инновациях. Будущий педиатр, пятикурсник Андрей Капитонов создал уникальную нейросеть, которая распознает пневмонию задолго до симптомов. Модель распределяет их по трем категориям: норма, пневмония или патология.

Андрей Капитонов, студент педиатрического факультета БГМУ:

ПЦР – это достаточно долго, иммуноглобулины – это не всегда точно, их можно делать только спустя две недели после заражения. Человек может уже проявить все симптомы, и только после этого иммуноглобулиновый тест станет положительным, а рентген достаточно дешевый, его можно быстро сделать.

Искусственный интеллект позволяет не ждать результата рентгена три дня, а оказать помощь здесь и сейчас. Реальные возможности. К тому же, рентгенологи в нашей стране на вес золота. А в условиях пандемии в среднем по больнице количество запросов выросло от двух тысяч до трех с половиной. Андрей Капитонов:

Мы можем в секунду обрабатывать десять снимков, и никакой врач никогда, конечно, так не сможет. Для того, чтобы создать такую нейросеть, нам потребовалось огромное количество данных. Мы собирали их в четвертой, пятой, шестой городских больницах. Мы это все собрали, очень долго мы их размещали, несколько месяцев у нас на это ушло. И после этого мы обучили нейросеть и выпустили ее в продакшн. Мы опробовали ее в детской инфекционной больнице и получили где-то 91% точности – это очень хороший результат, учитывая, что это первый такой опыт в стране.

Спрос на сервис – лучшая благодарность для изобретателя. Только за декабрь удалось обработать порядка трех тысяч снимков легких из четвертой, пятой, шестой клинических больниц Минска, Детской инфекционки и Больницы скорой помощи. Андрей Капитонов:

Файл загружается на наш сайт covidray.online, после чего нажимается кнопочка get prediction, т. е. получить предсказание. Мы видим оригинальное изображение, и вот нейросеть говорит, что с вероятностью 88% – это снимок, принадлежащий к классу пневмоний.

Единственное, умная система не определяет род пневмонии. Чтобы подтвердить коронавирус, лаборатории не избежать. Но своевременный сигнал о поражении легких дорогого стоит. И совершенно необязательно бежать в очередь за КТ, доза излучения там немаленькая. Рентгенограмма не менее красноречива, и это большой шаг к скорейшему выздоровлению, в том числе в маленьких уголках страны. В планах повысить точность работы нейросети до 95%. И чем больше будет заинтересованных врачей-пользователей, тем качественнее будет результат.

Андрей Капитонов:

По закону здравоохранения, бесплатные исследования в виде изображений не выдаются, выдается только заключение по нему. Мы предполагаем, что мы могли бы перевести наш сервис на самоокупаемую основу. Если бы пациенты предпочли отдать рублей пять за получение снимка на руки, если врач сможет загрузить описание заключения и сам снимок на готовый сервис, то мы могли бы предоставлять сопутствующий сервис с искусственным интеллектом бесплатно для всех больниц города.