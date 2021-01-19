Этот массаж поможет сохранить вашу кожу лица здоровой и красивой. Показываем пошаговый процесс

Шелушение, сухость, высыпания – из-за защитной маски и морозов лицо зимой требует особой заботы. Какие процедуры делать, чем восстанавливать кожу и какие модные девайсы точно не помогут, узнаем о дерматовенеролога.

Витава Брель, врач-дерматовенеролог:

Многие допускают ошибки, умываясь детским, хозяйственным, дегтярным мылом, протирая раствором хлоргексидина или спиртовыми растворами, – это все приводит к пересушиванию кожи. Сушить кожу не нужно, даже если она жирная. Агрессивное очищение до скрипа смывает защитный липидный слой кожи, она становится сухой, чувствительной и хуже себя защищает от грязи и пыли.

Уход за кожей включает в себя три этапа: очищение, тонизирование и увлажнение. Чтобы знать, как правильно бороться с несовершенствами и каким средством пользоваться, нужно определить тип своей кожи. Подходим к зеркалу и анализируем. Если широкие поры видны в области лба, носа и щек – кожа жирная. Если только в Т-области – это лоб и нос, то кожа комбинированная. Если же сальные поры не видны – сухая. Исходя из типа своей кожи, выбираем уходовую косметику.

Витава Брель:

Если у вас жирная кожа, то это гидрофильное масло, если нормальная или комбинированная – мицеллярная вода, если сухая, то молочко. Зимой выбираем крема с увлажняющими компонентами и более плотной текстурой. Также один-два раза в неделю используем увлажняющие или очищающие маски в зависимости от состояния кожи.

Еще один помощник в борьбе за здоровую кожу – массаж. Как его правильно делать? Покажет профессионал. Витава Брель:

Первая линия – от центра лба к вискам.

Вторая линия – от крыльев носа к вискам.

Третья линия – от уголков губ к узелку уха.

И четвертая линия – от середины подбородка к мочке уха.

Второй этап – это разминание. По каждой линии идет также два прохода, делаем в виде щипков. На каждой линии восемь щипков.

Вторая линия – от уголков губ к узелку уха. От крыльев носа к вискам. Следующая линия в виде улитки – 16 щипков. И делаем два прохода.

Следующая линия – в области носа: от крыльев носа к кончику носа и от крыльев носа к переносице. По четыре щипка и по два прохода на каждой линии. Следующие линии – в области лба. Четыре линии: первая – от переносицы к волосистой части головы, вторая – от внутреннего края бровей к волосистой части головы, третья линия – от середины бровей к волосистой части головы и от наружного края бровей к волосистой части головы. По каждой линии четыре щипка и по два прохода.

Также есть массажеры, небольшие девайсы, которые разглаживают мелкие мимические морщинки и выравнивают тон кожи. Однако вау-эффекта не будет, приятные изменения произойдут лишь с молодой кожей.