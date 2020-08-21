«Он просто замедляет процесс её возвращения к жизни». Что делать, если бывший портит жизнь

Вот такой отворот-поворот – идеальный психологический прием избавления от назойливых персон, пусть и радикальный. Но захлопнуть дверь вслед за своей прошлой жизнью получается не у всех. Бывает, что бесконечные напоминания о себе не дают экс-возлюбленному спокойно строить новую жизнь. Марина Прохорова, психолог:

Здесь возникает вопрос границ. Обязательно нужно договариваться о том, каким вопросом, как часто, какого рода помощь может ожидать супруга. Она не может отпустить своего уже бывшего супруга, она к нему привязана еще эмоционально очень сильно, возможно, она зависит от него и финансово. Тогда, конечно же, она будет каким-то образом цепляться за мужчину. Она, возможно, будет надеяться возобновить эти отношения.

Сломалась машина, нужно установить кран, сходить в аптеку за лекарствами – непрекращающиеся просьбы могут сыпаться словно град, из-за этого в новых отношениях экс-партнера может образоваться трещина. Марина Прохорова:

Все зависит еще от внутренней этики человека, его нравственных принципов, от уровня морали. Если для человека в его картинке мира позволительно какие-то козни строить, доставлять неудобства, мягко говоря, другому, то, конечно же, он это будет делать, потому что обиженный человек, особенно обиженная брошенная женщина – это страшно.

Для мужчины находиться между двух огней положение взрывоопасное, но и оказаться на месте нынешней возлюбленной – врагу не пожелаешь. Марина Прохорова:

Он причиняет страдания своей новой пассии, она тоже может страдать в этот момент, потому что все равно ее мужчина не принадлежит ей всецело. Могут возникать сомнения: правильное ли решение принял ее молодой человек, может быть, он колеблется, может быть, у него все еще остались чувства, раз он все еще так часто откликается на просьбы своей экс-супруги, значит, что-то там еще есть.

В этой ситуации вся ответственность ложится на мужские плечи, именно мужчина должен показать, кто в доме хозяин. Марина Прохорова:

Присутствуя ее в жизни, сочувствуя, помогая и ведясь на ее уговоры, он просто замедляет процесс ее возвращения к жизни, ее реабилитации.