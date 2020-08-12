К чему может привести долгое пользование гаджетами?

В современном мире без телефона как без рук, уверены многие. Но мало кто всерьез задумывался над тем, что именно эти модные гаджеты, несмотря на все свои преимущества, могут пагубно влиять на наше здоровье.

Дмитрий Михалкевич, заведующий травматолого-ортопедического отделения №2 УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска:

Синдром карпального канала – это обусловленный синдром анатомический, идет напряжение на сухожилия, сухожилия со временем воспаляются, объем ткани увеличивается и они начинают давить на нерв. Нерв упирается в связку. Морфологически изменяется нерв, он становится похож на песочные часы, талия такая у нерва появляется.

Однако этот недуг отнюдь не бич XXI века. Синдром карпального канала был открыт давно, в народе его называли синдромом доярок. Позже тяжелую монотонную работу руками заменила техника, а заболевание перекочевало ко всем поклонникам современных гаджетов. Дмитрий Михалкевич:

Ранние симптомы этого заболевания – это когда появляется онемение первых трех пальцев, постепенно заболевание прогрессирует и люди по ночам перестают спать, они просыпаются, им надо эти кисти погрузить в теплую либо в холодную воду, либо ходить по ночам трясти руками, идет атрофия оболочек нерва.

Игнорировать тревожные симптомы нельзя, спешат напомнить медики. Взгляд на проблему спустя рукава сулит пациенту очень долгое и тяжелое восстановление. В то время как на ранних стадиях исцелиться от неприятного недуга можно медикаментозно, избежав хирургических вмешательств. Дмитрий Михалкевич:

Первым делом – это надо убрать физическую нагрузку, дать покой. Руки не должны висеть на весу, пальцы не должны быть постоянно в напряжении. По возможности должна быть правильная осанка, поясница прогнута, плечи разведены и пальцы лежат на клавиатуре.

А если заболевание все равно прогрессирует, а избавиться от боли в руках не в силах уже ни мази, ни массаж, медики советуют как можно скорее мобилизовать лучезапястный сустав.