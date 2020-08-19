В специальных камерах до 42 дней. Показываем, где хранят донорскую кровь

Спасти чью-то жизнь. Минскому центру трансфузиологии нужны доноры крови сразу нескольких групп: первой, второй и третьей с положительным резус-фактором и второй – с отрицательным. Причин дефицита несколько: массовый отъезд студентов из Минска на каникулы и эпидемиологическая обстановка в стране. Ольга Климович, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по трансфузиологии, главный трансфузиолог УЗ «6-ая городская клиническая больница г. Минска»:

Донорский ресурс у нас снизился, и мы, конечно же, хотели бы активизировать эту историю, потому что больничные организации открыты, начали работать в обычном режиме и потребность к компонентам крови есть каждый день. Кто является потенциальным донором, кто является донором уже, мы их ждем не только в нашем центре, но и в подразделениях службы города и будем рады, если они к нам придут и мы сможем полностью иметь необходимый потенциал компонентов крови, который необходим городу.

Специалисты рассказывают: иногда для спасения чьей-то жизни профессиональных знаний и умелых рук врачей недостаточно, нужно наполнить пустые сосуды донорской кровью, без которой сердце попросту не заработает. И здесь на помощь приходят неравнодушные добровольцы. Галина Великая, донор крови:

Всегда хотелось помочь. Я вчера на сайте увидела информацию, что требуются доноры крови, сразу же позвонила, записалась на сегодняшний день. Это совершенно несложно. В рабочие дни предоставляется выходной, никаких вопросов на работе нет, все только за. Не надо бояться. Очень большая поддержка от персонала идет, даже если вы в первый раз, даже, как я, во второй, в принципе подзабывается, что делать. Все очень классно.

Родион Алесюк, донор крови:

Есть ощущение того, что я помогаю. Когда есть свободное время, я стараюсь приходить.

Однако донором может быть не каждый, а только здоровый человек от 18 до 60 лет. Каждый раз, когда доброволец сдает кровь, он проходит обследование. Для многих это даже становится мотивацией вести здоровый образ жизни. Не зря говорят: здоров как донор. По данным Министерства здравоохранения, донор, который регулярно сдает кровь, живет в среднем на 5 лет дольше, поскольку его организм омолаживается. Ольга Махина, врач-трансфузиолог, заведующая отделением городского центра трансфузиологии УЗ «6-ая городская клиническая больница г. Минска»:

Если вы хотите стать донором, то необходимо обратиться в поликлинику, в которой вы обслуживаетесь, взять справку о перенесенных заболеваниях, в которой будет указана флюорография, анализ мочи за последний год и для женщин – это осмотр гинеколога раз в полгода. Все доноры проверяются по единой донорской базе, где указываются все лица, стоящие на учете в нарко-, психдиспансере, тубдиспансере – всю эту информацию мы получаем. Кроме того, за 48 часов человек не должен употреблять спиртных напитков, он не должен употреблять жирную, острую и жареную пищу.

Для тех, кто переболел COVID-19, также есть возможность поделиться кровью с нуждающимися, однако придется пройти обследования. Это касается и любых других перенесенных простудных заболеваний. Ольга Климович:

К каждому донору подходим индивидуально, и, безусловно, если вы переболели COVID-19, то должно пройти не менее 3-4 недель. Если вы себя чувствуете хорошо, готовы выполнить донорскую функцию, все равно, придя сюда, вы пройдете ряд необходимых обследований для того, чтобы был получен допуск для выполнения донорской функции.

Перед тем как попасть к нуждающемуся донорская кровь проходит сложный цикл: заготовка, переработка, обследование, и только после этого она переходит в статус апробированной и готова к переливанию. Хранится эликсир жизни в специальных камерах до 42 дней, каждая группа крови находится отдельно и сортируется по резусам и срокам заготовки.

Надежда Тарасова, заведующая отделением хранения и выдачи компонентов крови УЗ «6-ая городская клиническая больница г. Минска»:

Вот в таких холодильниках при температуре 2,6 градуса, но здесь выставлена средняя – 3,6, у нас идет такой мониторинг температуры, находятся эритроциты.

Вот так они лежат таким образом. Все они разложены по группам и по резусам. Каждая группа лежит у нас отдельно и еще мы сортируем по срокам заготовки. Допустим, маленьким детям в роддом нужно переливать кровь до 10 дней хранения.

Если вы решились стать донором, перед посещением медучреждения нужно обязательно записаться. Телефон на вашем экране.