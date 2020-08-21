Здесь выхаживают малышей от полукилограмма. Как спасают недоношенных детей в Беларуси

Сегодня врачи, как и 80 лет назад, снова оказались на передовой и вновь демонстрируют самоотверженность и героизм, а болезнь пациента воспринимают как собственную. Белорусская медицина прогремела не раз. Именно в нашей стране живет единственная на Земле женщина, которая родила уже двоих после сложнейшей пересадки печени и почки.

Младенческая смертность – одна из самых низких в мире и это, как показал минувший год, исторический рекорд для наших медиков, которым сегодня под силу выходить даже самых крохотных.

Маленькая Анечка появилась на свет раньше срока на 2 месяца, сейчас малышка находится в специальном боксе. Здесь, как в животе у мамы – тепло, темно и тихо. За время, проведенное в кувезе, малышка набрала больше 400 г. Еще чуть-чуть и в палату к маме. Екатерина Белявская:

В промежутке с 22 вечера до 4 утра здесь на посту за малышами смотрит медицинский персонал, а так каждые три часа прихожу, кормлю, меняю памперс, закапываем глазки, делаем ингаляции.

Каждый год в Беларуси выживает на тысячу детей больше. И это результат создания сети перинатальных центров в государстве. Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Система выхаживания недоношенных детей состоит из нескольких этапов. Первый этап – это маленькие дети, которые не могут сами дышать, у которых работа сердечка поддерживается с помощью лекарств, они поступают в реанимацию. В реанимации их спасают.

Здесь выхаживают малышей от полукилограмма, а операции на сердце новорожденных делают уже на первом часу жизни. Наши неонатологи лечат все известные формы врожденных пороков, а их 250. Гордятся тем, что многие операции научились делать без скальпеля, на языке медиков – малоинвазивным способом. Дмитрий Дударев, заместитель главного врача по хирургии УЗ «4 городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:

Мы шире стали использовать высокотехнологичные операции. Осуществили первые в стране или даже в СНГ трансплантацию аорты. За 2019 год у нас выполнены 34 пересадки трупных артерий и аорт.

Сегодня в крупных центрах страны сосудистые хирурги в одной операционной объединяют сразу несколько технологий. Это так называемая гибридная хирургия. Здесь применяют и традиционный скальпель, и рентген оборудование, и новейшие инструменты. Дмитрий Дударев:

Одна бригада делает миниинвазивно, ставит стенты, а бригада сосудистых хирургов уже проводит одномоментно шунтирующие операции.

На 1 млн жителей в стране выполняется 1750 кардиохирургических вмешательств, 360 операций на открытом сердце, 50 трансплантаций. Врачебная арифметика впечатляет. Неслучайно к нам ежегодно приезжают на учебу доктора со всего мира. И пациенты, которые пусть и не знают язык, но могут с уверенностью назвать Беларусь местом своего второго рождения. Надежда Галь:

Наш врач написал в рекомендациях: «Беларусь», они сначала с Беларусью созванивались, и здесь врачи взялись сразу. Им очень большое спасибо! Врачи здесь внимательные, ничего плохого здесь не услышишь. Мы хотим дальше здесь наблюдаться, может быть, даже и переедем уже сюда.

Глазное отделение клиники имени Клумова по праву считается отечественной школой офтальмологии. Сегодня сюда за помощью приезжают люди из разных регионов нашей страны и зарубежья.

Андрей Савич, врач-офтальмолог высшей категории, заведующий отделением лазерной микрохирургии глаза УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е.В. Клумова»:

Проводится порядка восьми операций в день с патологией. Есть такие пациенты, которым была прооперирована катаракта, поставлен искусственный хрусталик. Со временем у него начинает мутнеть задняя капсула хрусталика, и мы с помощью лазера формируем «окошко» в этой задней капсуле. И пациент опять прозревает.

Десятки тысяч слов благодарности, столько же спасенных жизней: для врачей это все – дело привычное. Склеивать из осколков врачам зачастую приходится не только здоровье, но и душу пациентов. Михаил Панес, врач-микрохирург, офтальмолог первого микрохирургического отделения УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е.В. Клумова»:

Был пациент, который поступил к нам и был в очень подавленном состоянии. Его глаз практически полностью не видел. После проведения комплексного обследования мы выявили отслойку сетчатки с множественными разрывами. Была выполнена ему операция. Я прекрасно помню этого пациента, который в первый день сразу же после операции сказал: «Доктор, я вас вижу». И расплакался. Такие вещи, такие моменты врачей подбадривают, несмотря на всю сложившуюся ситуацию.

Облегчить боль, подбодрить, дать надежду на выздоровление. В Беларуси проводят уникальные операции по восстановлению слуха, причем совершенно бесплатно. Аналогичная процедура за рубежом обойдется в 20 тысяч евро. Кстати, такие вмешательства проводят не только в столице, но и в регионах. Сегодня ренновация системы здравоохранения идет широким фронтом. Такому прогрессу способствует постоянное обновление материальной базы деревенских больниц, ФАПов и амбулаторий. А чтобы медицинская помощь была еще доступнее, по белорусским дорогам курсируют мобильные медицинские комплексы.

Отечественная фармацевтика за эти годы тоже сделала немало, но впереди – еще больше. На прилавках аптек свыше 336 наименований лекарств местного производства. В ближайшие годы – разработка и выпуск около 20 новых жизненно важных препаратов.