Новости Беларуси. Технологии XXI века. Около 400 предприятий из 15 стран мира собрал медицинский форум в Минске. Здесь можно не только познакомиться с новейшими достижениями медицинской науки и практического здравоохранения, но и раскрыть перспективы сотрудничества с потенциальными потребителями. Например, нашими ближайшими соседями: Россией, Украиной, Польшей, странами Прибалтики.

Экспорт медицинских услуг с каждым годом растет. Уже сегодня многие белорусские ноу-хау интересны за рубежом. Оптика, лабораторное и диагностическое оборудование. Например, уникальный скринэкспресс, или кабинет цифровой рентгенодиагностики, тоже не имеет аналогов. Сегодня его уже ждут в Татарстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Линев, генеральный директор медицинской компании:

Это принципиально новое оборудование – скринэкспресс. Оно в себе объединяет два медицинских аппарата. Этот прибор является цифровым, низкодозным и позволяет выявлять рак молочной железы на уровне 50 микрон. То есть очень маленькие, начальная стадия. Когда практически без операционного вмешательства может быть устранена эта проблема.

Михаил Герасименко, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии БГМУ, главный внештатный травматолог-ортопед Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Государство обеспечило и продолжает обеспечивать травматологов всем необходимым для оказания высокотехнологичной помощи населению. И экспортный потенциал, на мой взгляд, лежит как раз в данной плоскости. В первую очередь это касается эндопротезирования крупных суставов (тазобедренного и коленного), высокотехнологичные операции по артроскопическому лечению повреждения и заболевания крупных суставов.