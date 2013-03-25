Что такое психологическая глухота у мужчины и как заставить его услышать ваши просьбы и замечания?

Как же сложно порой найти общий язык таким разным существам, как мужчина и женщина! Не зря говорят: «Мужчины - с Марса, женщины - с Венеры». Неужели они на столько разные? Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ познакомилась с учебниками по психологии!

1. Разные цели и разные средства.

Женщина настроена на общение и сотрудничество, любовь и взаимопонимание. Она более эмоционально реагирует на лица людей, в то время как мужчины - на форму предметов.

Мужчина нацелен на завоевания статуса и власти, на конкуренцию и успешное ее завершение. Неудивительно, что в незнакомом помещении мужчина сначала исследует источники возможной угрозы, просматривает все входы и выходы, садится спиной к стене, чтобы четко контролировать территорию. Женщина же улавливает эмоциональный климат, оценивая личность собеседника.

Мужчина, задуманный быть добытчиком, защитником, терпеть не может делать ошибки и показывать женщине свою слабость или несостоятельность. Он будет до изнеможения водить жену и детей по неизвестному месту, но никогда не спросит у прохожего дорогу.

2. Кто чем дышит.

Слух женщины превосходит мужской. Она может не только воспринимать звуки, но и принимать решения по каждому из них. У мальчиков же еще в подростковом возрасте отмечается психологическая глухота, когда они не слышат то, что не хотят слышать. Поэтому, если ваш собеседник-мужчина смотри в сторону, когда вы читаете ему нотации, то, вероятно, он их просто не слышит. Хотите донести до мужчины важную информацию - представьте ее в письменном виде.

3. Кто как любит.

Кожа женщины в 10 раз чувствительнее мужской. В состоянии стресса мужчина избегает прикосновений, а женщина стремится к ним.

Да, трудно найти общий язык таким разным существам, но подумайте, стоит ли обижаться на своего избранника, если он имел в виду совсем не то, что вы ему приписываете!?