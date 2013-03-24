В рамках всемирного дня борьбы с туберкулёзом в Гродно работали волонтёры и бесплатный «Пульмоскан»

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси отмечается всемирный день борьбы с туберкулёзом. Волонтёров красного креста сегодня можно было встретить в каждом городе Беларуси. Под девизом «Предупреждён, значит вооружён» молодые люди раздавали памятки по профилактике туберкулёза всем прохожим. К слову, кроме профилактических листовок людям объясняли как нужно вести себя по отношению к заболевшим, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Русинович, председатель Гродненской городской организации «Белорусского общества красного креста»:

Одна из целей нашей акции снизить уровень астигматизма к больным туберкулёзом. Потому что не обязательно болеют этим заболеванием люди асоциальные. Эта проблема может коснуться всех и каждого.

Основные способы профилактики туберкулёза - здоровый образ жизни и своевременное флюорографическое обследование. Сегодня в Гродно каждый желающий мог совершенно бесплатно посетить «Пульмоскан».

Уже с самого утра у спецавтомобиля выстроилась очередь. Люди приезжали со всех районов города, были и жители близлежащих деревень.

Татьяна Станкевич, врач-рентгенолог:

Услуга очень востребована, проводится ежегодно. Люди не всегда могут попасть на приём в поликлинику. Здесь это общедоступно и всегда востребован. Человек 70-80 мы всегда принимаем.

Жительница Гродно:

Для меня лично это удобно. Я целую неделю работаю, а в воскресенье поменьше дел, можно прийти и пройти. Тем более бесплатно.

Житель Гродно:

Удобно, нормально. Потому что в поликлинику нужно прийти, записаться и то там определённое количество народа. А здесь пришёл постоял, прошёл. Удобно, хорошо.

Профилактические мероприятия, уверяют волонтёры, не ограничатся одним днём. На протяжении всей следующей недели ребята вместе с медиками проведут акции по всему городу.