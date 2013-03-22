Клептомания: женщина украла 400 тюбиков губной помады, а мужчина 100 головных уборов

Сотрудники столичных отелей жалуются - из номеров часто пропадают полотенца, подносы, сервизы. А вот рестораторы удивляются еще больше - потребители воруют даже бывшие в употреблении ёршики для унитаза.

Владислав Луневич, арт-директор ресторана:

Пользуются популярностью блестящие предметы - вилки, ножи, шоты. У нас тут контингент разный ходит. Тут рядом общежитий много... студенты люди небогатые. Может быть им пригодятся такие предметы!

По словам официантов, клептоманией чаще всего страдают девушки. Почему-то именно в женских туалетах отвинчивают держатели для бумаги и крючки для сумок. А со столов пропадают красивые фирменные приборы.

Наказание в Беларуси за мелкое хищение серьезное - штраф в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест. За повторное нарушение в течении одного года цифры уже другие - от 30 до 50 базовых величин или тоже административный арест до 15 суток. Но чаще всего случаи мелкого воровства замечают не сразу.

Владислав Луневич:

Бывает и замечаем, но стараемся не подходить. Может какое-то замечание сделаем. В основном люди приличные приходят. Но бывает всякое.

Клептомания - навязчивое желание к воровству. Причем к воровству абсолютно ненужных вещей. Клептомана не интересует материальная выгода, главное - удовольствие от процесса, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Валерий Турович, заведующий амбулаторным отделением Центра пограничных состояний и психотерапии:

Была ситуация, когда нашли 100 головных уборов. Клептоман воровал меховые головные уборы - шапки. Он их не использовал, ничего с ними не делал, никуда не девал. Он их просто воровал. У одной женщины нашли более 400 тюбиков губной помады, которыми она никогда не пользовалась.

Клептомания - это болезнь и страдают ей даже очень известные люди. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус прикарманил протокольную ручку прямо на встрече с президентом Чили. Видео попало в Интернет и собрало множество негативных отзывов.