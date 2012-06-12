Фитобочка – уникальный древнеславянский метод восстановления и укрепления здоровья человека

Сергей Чичук, врач-реабилитолог:

Показания для фитобочки могут быть самые разнообразные. Соответственно, используются разнообразные фитосборы. Как правило, это травяные сборы, которые улучшают пищеварение или воздействуют на опорно-двигательный аппарат, на обмен веществ, используется в коррекции веса для похудения.

Фитобочку можно назвать мини-версией русской бани или сауны. Принципиальное отличие в том, что здесь не происходит перегрева головы. При этом воздействие лекарственных трав на тело происходит более интенсивно и целенаправленно.

Сергей Чичук, врач-реабилитолог:

Эффектов у фитобочки несколько. Один из них – косметологический, то есть улучшается само состояние кожи, и так как кожа – один из самых больших органов человека, то через нее происходит выделение токсинов. Если использовать травяной сбор, то можно воздействовать на конкретную проблему.

Для подобных процедур существуют определенные противопоказания, так что необходима предварительная консультация у доктора. Который, кстати, подберет для вас индивидуальную программу процедур: оптимальный температурный режим, время нахождения в фитобочке и частоту сеансов.

Сергей Чичук, врач-реабилитолог:

Как правило, используется температурный режим 42-45 градусов и время нахождения в фитобочке 10-15 минут.

Да, это кажется, что не слишком жарко, но при том, что голова находится снаружи, а все тело равномерно нагревается, эффект получается, как будто побывал в сауне 80-90 градусов.

Фитобочка успешно помогает решить проблемы со многими заболеваниями практически всех систем организма, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Однако и тем, кто на здоровье не жалуется, эта процедура не окажется лишней.

Сергей Чичук, врач-реабилитолог:

Для поддержания тонуса, как правило, рекомендуется 5 сеансов, 2-3 раза в неделю. Эффект хороший. Даже если у человека нет проблемы, за счет пара идет очищение: раскрываются поры, организм покидают токсины, которые накопились за какой-то промежуток времени.

После процедуры не спешите возвращаться к привычным делам. Чашка травяного чая и немного спокойных минут безделия – обязательные условия, завершающие сеанс парной фитотерапии. Не бойтесь потерять время – в данном случае, пока вы отдыхаете, многие проблемы сами по себе превращаются в пар.