«Очень страшно, когда больше не услышу мужа, детей, никого». Белоруска рассказала, как переболела коронавирусом в тяжёлой форме

Новости Беларуси. На этой неделе белорусский Минздрав запустил Google-платформу «COVID-содействие», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Любой медицинский сотрудник теперь сможет анонимно сообщать о недостатке средств индивидуальной защиты, нехватке препаратов или оборудования. По каждому случаю обещают разобраться незамедлительно.

Игорь Позняк, СТВ:

И это еще одно подтверждение тому, что ситуация под контролем. Да, она непростая. Да, количество новых случаев в сутки уже перевалило за тысячу, и это больше, чем во время весенне-летнего пика. Но тот самый первый опыт сегодня на руку. Белорусские медики идут уже не на ощупь, а по проторенным дорожкам. И тех самых аппаратов искусственной вентиляции легких, которые мы все активно считали весной, достаточно. Как они работают, лучше на себе не испытывать. В такие реанимационные условия попадают лишь самые сложные пациенты – их, к счастью, меньшинство. Но и ИВЛ – это вовсе не приговор.

Юлия Стриго, корреспондент:

Основной показатель для ИВЛ – высокая степень дыхательной недостаточности. Такой способ лечения применяют, когда ситуация действительно тяжелая. Но говорить о том, что она безвыходная, неправильно. И сегодня мы расскажем истории тех, кто выкарабкался из самой сложной стадии заболевания COVID-19, и узнаем, как изменилась их жизнь после победы над вирусом.

Сегодня Татьяна Михайловна с удовольствием принимает гостей. Как говорит сама женщина, сейчас она обрела новую жизнь. Пройденный путь вспоминает с улыбкой, хотя приятного там совсем нет. Она попала под первую волну коронавируса и почти «утонула» в ней. Беда пришла внезапно и застала хозяйку буквально на кухне.

Татьяна Василевская:

Началось с маленькой температуры у меня и у сына. Мы начали принимать антибиотики. А тот день, когда меня насторожило сильно, я готовила на кухне. В конце варки я всегда добавляю чесночок, чтобы пошел запах. Я его не услышала. Я испугалась: почему мне не пахнет чесноком? Потом побежала, отрезала апельсин. И у апельсина тоже нет запаха.

Местные медики поселка направили женщину в Слуцкую центральную поликлинику. Уже там первый флюорографический снимок показал левостороннюю пневмонию. Татьяну госпитализировали. Параллельно организму становилось хуже. Температура под 39, сильная головная боль и ломота суставов. Врачи сработали оперативно и провели компьютерную томографию. Результат шокировал – 80 % поражения легких.

Татьяна Василевская:

Я два дня дышала кислородом. А когда переводили из палаты в палату, мне резко стало хуже. И доктор моя, Наталья Владимировна Царикова, огромное ей спасибо, сразу вызвала реанимацию. Татьяна Михайловна пролежала в реанимации неделю. Этот период она вспоминает с дрожью в голосе. Но собственное желание жить, бесконечные молитвы родных и непрерывная борьба врачей вытащили женщину из бездны.

Татьяна Василевская:

Чувствовала я себя, вы не представляете, как. Мне ломило все кости, очень болела голова, такие боли были головные, что вообще вам не высказать. Я прощалась с жизнью, кстати, в реанимации. Это очень страшно, когда с тебя снимают золотые украшения, выключается телефон, связь прекращена с мужем, я не услышу своих детей, мужа любимого, никого. Это очень страшно. Когда заболеешь, за каждую ниточку цепляешься, за каждую бусинку, как говорится. Так хочется жить! Незадолго до болезни Татьяна перенесла операцию. Естественно, слабость сыграла злую шутку. После выписки из больницы лечение не закончилось. Переболевших COVID отправляют на реабилитацию в различные центры.

Наша героиня стремительно занимается восстановлением. Хоть Татьяна Михайловна и отказалась от реабилитации в специализированных центрах (очень хотелось к родным, да и свое 50-летие встретить дома), она соблюдает все рекомендации врачей. Ни один день не обходится без дыхательной гимнастики. Эти упражнения я делала постоянно, разрабатывала свои легкие. «ИВЛ – это не приговор». Врачи рассказали, как лечат пациентов с коронавирусом

Женщина признается: большую роль в реабилитации играет поддержка родных. Татьяна вместе с мужем занимается скандинавской ходьбой, летом много времени проводили в сосновом лесу. А сейчас дома сделали собственный мини-спортзал. Мне муж приобрел такой велотренажер, хорошо для кардиосистемы, для сердца, и легкие мои разрабатываются. Прекрасно, у меня такой мини-спортзал. Коврик, и с палкой я занимаюсь, растягиваю позвоночник.

Поверить в то, что это женщина прошла сложнейший путь от реанимации до полного восстановления, сложно. Сейчас она с позитивом смотрит на любую ситуацию. И стоит отдать должное – дело в COVID-19. Эта болезнь, кажется, переворачивает сознание человека. Татьяна вернулась и к своей любимой работе. 30 лет она отдала местному Дому культуры. Там ее ждали школьники и коллеги.

Валентина Коржевич, культорганизатор Мелешковского центра культуры и досуга:

Брали у нас анализ крови на COVID-19, и мы ждали результата. Через сутки нам результат сообщили, был отрицательный. Мы были очень рады. За Татьяну Михайловну, конечно, очень переживали, потому что она была в тяжелом состоянии, лежала в больнице. Мы, как могли, поддерживали ее.

Сегодня Татьяна Михайловна строит планы на новую жизнь. Это путешествия, спорт и, возможно, даже новое хобби. Последствий после болезни, отразившихся на здоровье, сейчас нет. А сама ковидная история останется лишь напоминанием о том, как важно беречь себя и ценить каждый прожитый день, каждый сделанный вдох.

Татьяна Василевская:

После болезни я написала нашим врачам благодарность, которые меня спасали, боролись за мою жизнь и за жизнь других людей.