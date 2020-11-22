В первую очередь – психологическое восстановление. Как люди проходят реабилитацию после коронавируса?

Новости Беларуси. На этой неделе белорусский Минздрав запустил Google-платформу «COVID-содействие», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Любой медицинский сотрудник теперь сможет анонимно сообщать о недостатках в средствах индивидуальной защиты, нехватке препаратов или оборудования. По каждому случаю обещают разобраться незамедлительно.

Переболевших COVID отправляют на реабилитацию в различные центры. Один из таких находится недалеко от Минска в поселке Городище. До пандемии здесь реабилитацию проходили онкобольные.

Василий Смычёк, директор РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации:

У нас прошли реабилитацию свыше 1 000 пациентов после пневмоний, обусловленных COVID-19. Свыше 83 % людей уходят от нас с закрытым листком нетрудоспособности, то есть прямо на работу. Эффект реабилитации очень хороший.

Специалисты отмечают сходство в необходимой реабилитации для пациентов после онкологии и коронавируса. В первую очередь – психологическое восстановление. Обе болезни сказываются на моральном состоянии человека. Следующий этап – поставить пациента на ноги и вернуть прежние физическую силу и трудоспособность.

Игорь и Галина работают над собой в этом центре уже более двух недель. Заболели в сентябре. Началось все как и у большинства – повышенная температура, слабость и одышка. Больничный режим растянулся на месяц. А сейчас – активное возвращение к прежней жизни.

Галина Мойсишина:

Мы как-то еще думали, что уже нам так надоела больница, что уже не хотели ехать на реабилитацию. Но без реабилитации было бы хуже намного. Лечение замечательное, просто поставили на ноги, заново научили дышать.