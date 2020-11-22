«ИВЛ – это не приговор». Врачи рассказали, как лечат пациентов с коронавирусом

Новости Беларуси. Сейчас белорусские медики идут уже не на ощупь, а по проторенным дорожкам. И тех самых аппаратов искусственной вентиляции легких, которые мы все активно считали весной, достаточно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как они работают, лучше на себе не испытывать. В такие реанимационные условия попадают лишь самые сложные пациенты – их, к счастью, меньшинство. Но и ИВЛ – это вовсе не приговор.

Слуцкая ЦРБ. Еще в первую волну, как вспоминают врачи, больница буквально за несколько дней перепрофилировалась и приняла временный облик инфекционки. Сегодня здесь шесть отделений для ковидных пациентов. Алексей Корень выдвинулся на передовую еще когда коронавирус только заявил о себе. Говорит, сейчас работать чуть легче, хоть и пациентов стало больше. Врачи накопили опыт, и уже нет страха перед неизведанной болезнью. Если вначале медики учились элементарному (правильно надевать и снимать противочумные костюмы), то сегодня они это делают за считанные секунды.

Алексей Корень, дежурный врач-инфекционист, терапевт Слуцкой центральной районной больницы:

Каждый случай индивидуален, человек сам по себе индивидуальная личность, на которого шаблонов в медицине, наверное, не должно быть. И их нет просто-напросто. Каждый врач, медработник ищет различные подходы к каждому пациенту, чтобы ему помочь. Если мы будем пользоваться шаблонной работой, наверное, смысла от нашей работы не будет никакого, нас можно просто заменить роботами.

Когда пациенту недостаточно медикаментозного лечения, врачи переходят на другой этап. Для начала проверяют уровень сатурации – насыщение крови кислородом. При норме показатель 95 %. Если уровень меньше, в ход идут так называемые кислородные маски. И только в крайнем случае больных переводят в реанимацию и используют ИВЛ. Человека погружают в сон, и с этого момента за него дышит аппарат.